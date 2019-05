Prvič v zgodovini dva Evropejca v prvi peterki lige NBA: Giannis in Jokić

Grški krilni center Antetokounmpo in organizator igre raket iz Houstona Harden sta bila edina soglasna izbora novinarjev. Štiriindvajsetletni Jokić, ki je letos v povprečju dosegal 20,1 točke, 10,8 skoka in 7,3 podaje, pa je na centrskem položaju v idealni peterici prehitel člana Philadelphia 76ers Joela Embiida. Jokić in Giannis sta sploh prvi evropski duo, ki je bil kdaj koli izglasovan v prvo peterko lige NBA, s čimer sta spisala zgodovino.

Preostala člana idealne postave letošnje sezone sta ostrostrelec Golden State Warriors Stephen Curry in zvezdnik Oklahome Thunder Paul George.

V drugo postavo lige so se ob Embiidu uvrstili Kevin Durant (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) in Kyrie Irving (Boston Celtics), v tretjo postavo pa Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), LeBron James (Los Angeles Lakers), Rudy Gobert (Utah Jazz) in Kemba Walker (Charlotte Hornets).