Borbeni Kitajci v Celju za zdaj kos slovenskim košarkarjem

V petek se bosta ekipi priključila Luka Dončić in Vlatko Čančar , Mike Tobey , ki individualno vadi v ZDA, pa naj bi v Slovenijo po dogovoru prispel 7. avgusta. Kitajci, ki jih vodi legenda srbske košarke Aleksandar Đorđević , se pripravljajo v Kranjski Gori in so prav gotovo bili primeren uvodni tekmec za preizkus trenutne pripravljenosti varovancev selektorja Aleksandra Sekulića . Reprezentanci sta doslej odigrali štiri medsebojne tekme, le prva na svetovnem prvenstvu leta 2006 pa je s točko razlike pripadla kitajski zasedbi. Na ostalih treh pripravljalnih tekmah so bili uspešnejši Slovenci. Nazadnje sta se ekipi pomerili leta 2014.

Če kritiki trenutnega slovenskega selektorja pogosto omenjajo njegovo domnevno pomanjkanje avtoritete med igralci in predvsem zvezdniki slovenske članske reprezentance, je Aleksandar Đorđević na drugi strani nekdo, ki s svojo pojavo ob igrišču verjetno vzbudi občutek strahu v srcu marsikaterega kitajskega igralca. To je bilo jasno že od začetka tekme, saj so Azijci kljub manjšemu primanjkljaju kakovosti igrali povezano in agresivno košarko. Predstavljali so odlične nasprotnika za prvo tekmo priprav in Slovenski košarkarji, ki se borijo za vstopnico na letalo proti Okinavi, kjer bo naša reprezentanca igrala skupinske tekme svetovnega prvenstva, so z obilico energije in močno obrambo v prvi četrtini bili kos izzivu.

Mike Tobey na zadnjih dveh velikih tekmovanjih bil edini naturalizirani igralec v slovenski reprezentanci. Kljub temu je Jordan Morgan bil ključen del pomlajene reprezentance, ki je v kvalifikacijah priborila odločilne zmage za nastop na svetovnem prvenstvu. Oba sta del razširjenega seznama selektorja in Morgan se zagotovo zaveda priložnosti, da prepriča Aleksandra Sekulića. V prvem polčasu je bil zelo aktiven, tako v napadu, kot obrambi. Njegovi soigralci so ga tudi pogosto iskali pod košem.