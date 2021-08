Jacob Pullen novinec pri Cedeviti Olimpiji

Jacob Pullen, 31-letni košarkar iz Illinoisa, ima za seboj do sedaj zelo pestro klubsko kariero. V evropski košarki se je najprej preizkusil v dresu italijanske Bielle. Sledila je selitev v izraelski Hapoel, nato vrnitev v Italijo, k Virtusu iz Bologne, sezona 2013/14 pa je bila za Američana, ki ima tudi gruzijsko državljanstvo, ključna pri preskoku na veliki oder. Preselil se je namreč h katalonski Barceloni, kjer je v Evroligi v povprečju dosegal 4,9 točke na tekmo.

Septembra 2014 se je preselil v Sevillo, nato pa se je že v novembru znova vrnil v Italijo, k moštvu Brindisija. Pred začetkom sezone 2015/16 se je preselil v takratno zagrebško Cedevito in na 27 tekmah Lige ABA v povprečju dosegal 14,4 točke, 3,2 asistence in 1,4 skoka na tekmo. Cedevita je takrat nastopala tudi v Evroligi, Pullen pa je zaigral na 24 tekmah in v povprečju dosegal 13,5 točke, so zapisali na spletni strani ljubljanskega moštva.

Pullen se je nato po zaključku sezone preselil k ruskemu Khimkiju, sezono 2017/18 pa je začel v ligi NBA (ni bil na draftu) pri moštvu Philadelphia 76ers, svoj čas v Philadelphii pa med drugim preživel tudi pri moštvu Delaware 87ers. V začetku koledarskega leta 2018 se je s Sixersi razšel po tem, ko je v najmočnejši ligi na svetu odigral tri tekme, nato pa najprej igral v iranskem Mahramu, nato pa v turškem Afyonu, ki mu je pomagal tudi do preboja v najmočnejšo turško košarkarsko tekmovanje. V novembru leta 2018 se je Pullen vrnil v zagrebško Cedevito in na 20 tekmah Lige ABA v povprečju dosegal po 17,4 točke, 1,9 podaje in 1,7 skoka na tekmo. V 7DAYS EuroCupu je dres zagrebškega moštva nosil na 11 tekmah in beležil povprečno 15,3 točke na tekmo.

Po zaključku sezone 2018/19 se je Pullen preselil v moštvo črnogorskega Mornarja, kjer je v minuli sezoni v Evropskem pokalu v povprečju dosegal 17,7 točke na tekmo, v Ligi ABA pa 16,6 točke, 3,1 podaje in 1,3 skoka v dobrih 25 minutah igre. Dvakrat, v letih 2016 in 2019, je bil Pullen izbran v najboljšo peterko regionalne Lige ABA.

"Navdušen sem, da sem se pridružil ljubljanski Cedeviti Olimpiji. Na nek način sem se vrnil v Cedevito, prvič pa bom igral za klub iz Slovenije. Komaj čakam, da zaigramo v 7DAYS EuroCupu in Ligi ABA in da dosežemo vse cilje, ki si jih bomo zadali. Moj cilj je vedno, da se ekipa bori za naslov prvaka, ne glede na tekmovanje, v katerem nastopa. Zahvaljujem se navijačem in vodstvu Cedevite Olimpije. Lepo je biti nazaj in v tretje gre rado. Upam, da bomo tokrat osvojili lepo število lovorik," je povedal Pullen.