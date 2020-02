Quartararo vrnil udarec tekmecem: Rins tokrat drugi, za njima pa Vinales

Na sobotni izziv ekipe Suzuki Ecstar, ki je s Kataloncema Alexom Rinsom in Joanom Miromzasedla prvo in drugo mesto na uvodu v zadnja testiranja pred začetkom sezone 2020, je Fabio Quartararo(Petronas Yamaha SRT) odgovoril z novim najboljšim dosežkom dneva. Dirkač, ki je bil neulovljiv na začetku leta v malezijskem Sepangu, je z dosežkom 1:54,038 sekunde ugnal vso konkurenco, v soboto najhitrejši Katalonec Alex Rins (Suzuki Ecstar) se je francoskemu talentu približal na 0,162 sekunde zaostanka, bodoči moštveni kolega lani najboljšega novinca sezone Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) pa je zaostal še malce več (0,226 sekunde).

Quartararo se je na prvo mesto prebil dobro uro in pol pred koncem dogajanja, ekipni uspeh tovarne Yamaha pa je s četrtim mestom dopolnil Italijan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT). Drugi tovarniški dirkač Italijan Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) je bil po vzpodbudni soboti tokrat deveti (+0,702). Nekaj težav naj bi imele yamahe še z zaviranjem s pogonskim agregatom, a se to na časih ni preveč poznalo, medtem ko so očitno končali tudi s piljenjem "holeshota". Suzuki na omenjeno napravo, ki motocikel ob startu drži pri tleh, na prvi dirki v Katarju ne bo računal, nedelja pa je bila malce manj uspešna za sinje modre, tako Rins kot Mir sta tudi padla, a vseeno zadovoljna sklenila s preizkušanjem nove šasije GSX-RR in nekaterih elektronskih novosti, zadnjega vzmetenja in novih Michelinovih gum.

Slab dan Honde s padcema Marqueza in Crutchlowa

Ducati se je spet lotil revolucionarnega nastavljavca višine, najhitrejši od Bolognčanov pa je bil Italijan Francesco Bagnaia (Pramac Racing). Nekaj časa je bil celo prvi, nato pa se spustil vse do petega mesta z zaostankom 0,482. Francoz Johann Zarco (Reale Avintia Racing) je spet prijetno presenetil in bil drugi najhitrejši dirkač z ducatijem na šestem mestu (+0,527). Tovarniška dirkača Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci sta zasedla osmo oziroma dvanajsto mesto.

Branilec naslova Marc Marquez (Repsol Honda) je v devetem ovinku padel, a brez posledic, je pa Katalonec priznal, da ima zaradi nedavno operirane rame več težav kot nedavno v Sepangu. Postavil je 14. čas z zaostankom 1,055 sekunde. Nove težave za japonsko tovarno so nastopile s padcem Britanca Cala Crutchlowa (LCR Honda Castrol). Po nesreči v drugem ovinku je Otočan moral na dodatne preglede, po katerih so se v ekipi zaradi otekline na roki odločili, da bo predčasno zaključil z nastopi in zaenkrat še ni jasno, če bo v ponedeljek, ko bodo imeli dirkači zadnjo priložnost za preizkušanje materiala, že nared. Crutchlow je postavil šele 21. čas (+2,140), nekaj boljši dan pa je za novincem v tovarniški ekipi Alexom Marquezom, ki je tokrat na 19. mestu za vodilnim Quartararojem zaostal za 1,687 sekunde.

Izidi drugega dne testiranj razreda motoGP v Lusailu:

1. Fabio Quartararo (Fra/Petronas Yamaha SRT) 1:54,038 sekunde

2. Alex Rins (Špa/Suzuki Ecstar) + 0,162

3. Maverick Vinales (Špa/Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,226

4. Franco Morbidelli (Ita/Petronas Yamaha SRT) + 0,443

5. Francesco Bagnaia (Ita/Pramac Racing) + 0,482

6. Johann Zarco (Fra/Reale Avintia Racing) + 0,527

7. Joan Mir (Špa/Suzuki Ecstar) + 0,574

8. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati Team) + 0,624

9. Valentino Rossi (Ita/Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,702

10. Takaaki Nakagami (Jap/LCR Honda Idemitsu) + 0,721

...