Aktualni prvaki iz Milwaukeeja sezono začeli z zmago proti Brooklynu

"Končno smo del zgodovine te lige. Mislim, da smo danes opravili odlično delo, saj se nam je uspelo osredotočiti na zastavljen načrt igre in nase," je po zmagi dejal grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo , ki je razprodano dvorano Fiserv Forum takoj navdušil z 32 točkami, s 14 skoki in sedmimi podajami. Khris Middleton in Pat Connaughton sta k zmagi dodala po 20 točk in pomagala domačim uspešno prebroditi odsotnost poškodovanega Jrueja Holidaya, ki je po 12 točkah nato ves drugi polčas obsedel na klopi z obtolčenim kolenom.

Pri gostih se je izkazal tudi Patty Mills , ki je zbral 21 točk in bil stoodstotno natančen za tri točke (7-7). "Nismo bili preveč dobri. To je dejstvo. Če proti prvakom ne igraš na najvišji ravni, preprosto ne moreš zmagati," je dejal trener Mrežic Steve Nash .

Nets za zdaj ostajajo brez prvega zvezdnika Kyrieja Irvinga , ki se ni cepil proti covidu-19, zato v Milwaukeeju ni smel stopiti na parket. Tako sta zaigrala le dva člana udarne brooklynske trojke. Kevin Durant je blestel z 32 točkami in 11 skoki, James Harden pa je dodal 20 točk, osem skokov in osem podaj.

Na edini preostali tekmi uvodnega dne 75. sezone lige NBA so Los Angeles Lakers v dvoboju potencialnih zmagovalcev zahodne konference gostili Golden State Warriors. Ti so zrežirali prebrat, saj so zaostajali že za deset točk, in dvoboj v svojo korist prevesili z delnim izidom 12:2, s katerim so prednost s 103:101, ki so jo imeli pet minut pred koncem, na 115:103 povečali le dve minuti in pol pred končnim piskom sirene.

Na prvi skupni tekmi nove zvezdniške trojke v ligi NBA, ki jo sestavljajo LeBron James, Anthony Davis in Russell Westbrook, so Jezerniki izgubili s 114:121, čeprav je James zbral 34 točk, Davis pa 33 in vsak od njiju tudi po 11 skokov. Zato pa je imel Westbrook slab uvod v dresu losangeleške ekipe; iz igre je metal le 4-13 in skupno zbral osem točk.

Pri gostih je blestel Steph Curry, ki je na začetku sezone dosegel trojni dvojček – 21 točk ter po deset skokov in podaj, kar je njegov osmi trojni dvojček v karieri.