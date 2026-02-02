Naslovnica
Košarka

'Rad imam to skupino igralcev, a moramo biti boljši'

New York, 02. 02. 2026 08.07 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
A.V.
LeBron James

Po 19. porazu v sezoni košarkarji Los Angeles Lakersov že razmišljajo o osmem zaporednem gostovanju, ki sledi v noči na sredo po slovenskem času, ko se bodo Luka Dončić in druščina udarili z zasedbo Brooklyn Nets. Pred tem pa je zimzeleni LeBron James s predstavniki sedme sile spregovoril o (vnovični) zapravljeni priložnosti, da bi jezerniki prišli do pomembnega skalpa na gostujočem parketu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lakersi so po dobro odigranem prvem polčasu v kultnem Madison Square Gardnu v nadaljevanju tekme proti New York Knicksom po že večkrat videnem scenariju v dozdajšnjem delu sezone popustili in dovolili tekmecu, da se razigra, pride do preobrata in posledično zmage.

"Trenutno lahko govorim le o skupini igralcev, ki jih imamo to sezono. Na svojem kontu imamo 29 zmag in 19 porazov. Imeli smo nekaj zelo dobrih trenutkov, a tudi nekaj manj dobrih. Na vsem tem moramo graditi, za kaj drugega pa nisem pravi sogovornik," je po dvoboju, ki so ga 17-kratni prvaki lige NBA izgubili s 112:100, dejal LeBron James.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z 22 točkami drugi najboljši strelec svojega moštva se je v svojem slogu precej zvito izognil odgovoru o tem, kje vidi moštvo JJ Redicka natanko leto dni po menjavi Luke Dončića k jezernikom.

"Rad imam to skupino igralcev, a moramo biti boljši. Dobro je, da si to želimo. Odigrali smo 48 tekem v zahtevni zahodni konferenci. Težko je, veliko imamo tudi težav s poškodovanimi igralci, še posebej pogrešamo Austina Reavesa, ki je zelo pomemben del naše ekipe. Zato je težko reči, kaj bi pravzaprav lahko postali," je še dodal 41-letni veteran v vrstah Lakersov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers lebron james new york knicks

365 dni Dončića v mestu angelov

Knicksi po preobratu v 2. polčasu boljši od Lakersov

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AyrtonS
02. 02. 2026 09.28
Ko naletijo na sebi enakopravno ekipo, enostavno pogorijo
Odgovori
0 0
Lark
02. 02. 2026 09.16
Sej ne, da je ravno Lebron glavni problem...
Odgovori
+2
2 0
