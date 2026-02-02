'Rad imam to skupino igralcev, a moramo biti boljši'

Lakersi so po dobro odigranem prvem polčasu v kultnem Madison Square Gardnu v nadaljevanju tekme proti New York Knicksom po že večkrat videnem scenariju v dozdajšnjem delu sezone popustili in dovolili tekmecu, da se razigra, pride do preobrata in posledično zmage.

"Trenutno lahko govorim le o skupini igralcev, ki jih imamo to sezono. Na svojem kontu imamo 29 zmag in 19 porazov. Imeli smo nekaj zelo dobrih trenutkov, a tudi nekaj manj dobrih. Na vsem tem moramo graditi, za kaj drugega pa nisem pravi sogovornik," je po dvoboju, ki so ga 17-kratni prvaki lige NBA izgubili s 112:100, dejal LeBron James.