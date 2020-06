Rađa: Dražen je imel enako miselnost kot Jordan

Dvakratni zmagovalec elitne Evrolige s po mnenju mnogih najboljšo evropsko košarkarsko zasedbo 20. stoletja Dino Rađa se je v zapisu na družbenem omrežju dotaknil ene od lastnosti, ki je bila značilna za Michaela Jordana - nespornega vodjo šampionskega Chicaga iz devetdesetih let prejšnjega stoletja -, in pokojnega Dražena Petrovića, s katerim je nekdanji član NBA franšize Boston Celtics preživel dobršen del svoje sicer izjemne kariere.



"Tokrat ne bom govoril o košarkarski igri kot takšni, saj ne bom povedal ničesar novega, kar že ne vemo o Draženu (Petroviću, op. p.) in Michaelu (Jordanu, op. p.). Ob tej priložnosti bi izpostavil vlogo psihološkega 'trenutka' pri obeh, ki je bil enkraten, neponovljiv," je uvodoma zapisal Rađa in nadaljeval: "Med spremljanjem dokumentarca o Bullsih in Jordanu sem dobil občutek, kot da imam pred seboj reprezentanco nekdanje skupne države Jugoslavije ali pa hrvaške izbrane vrste iz njenih začetkov, v katerih je Dražen naravnost blestel ne le po košarkarskem učinku, temveč tudi po zmagovalni miselnosti, ki je bila povsem enaka Jordanovi."