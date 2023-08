Radičević namesto Hollatza na poziciji organizatorja igre

Na položaju organizatorja igre se je ljubljanska Cedevita Olimpija okrepila z 29-letnim Nikolo Radičevićem. Srbski košarkar je sezono 2022/23 preživel v španskem Bilbau.

Nikola Radičević je najnovejša okrepitev članske ekipe Cedevite Olimpije za tekmovalno sezono 2023/24. Srbski košarkar, ki je minulo sezono preživel v španskem Bilbau, je že v Ljubljani, kjer se bo treningom zmajev pridružil v ponedeljek. Leta 2015 je bil Radičević s strani Denver Nuggets kot 57. po vrsti izbran tudi na naboru Lige NBA. V tekmovalni sezoni 2022/23 je z Bilbaom zaigral na desetih tekmah Lige prvakov in v povprečju beležil 5,2 točki, 3,2 asistenci in 0,9 skoke na obračun. Na 28 tekmah Lige ACB je dosegal 6,2 točke, 3,1 asistence in 1,5 skoke na tekmo. "Po posoji Justusa Hollatza v Efes smo morali hitro reagirati in uspeli smo pripeljati podoben tip igralca, ki lahko igra na več igralnih položajih, njegov primarni pa je organizator igre. Nikola Radičević je veliko let igral v močnem španskem državnem prvenstvu, obenem pa je nastopal tudi v regionalni ligi, Evroligi in Evropskem pokalu, zato mu izkušenj ne manjka. Radičević zna povezati ekipo, in menimo, da to lahko napravi tudi pri nas. Zagotovo gre za igralca, ki želi tekmovati, ima željo po zmagovanju, in veseli smo, da se nam je pridružil," je ob podpisu pogodbe z Radičevićem za uradno klubsko spletno stran povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Vlado Ilievski.

icon-expand Simone Pianigiani FOTO: Damjan Žibert

"Z zadovoljstvom pozdravljamo našo novo okrepitev, Nikolo Radičevića. Slednji je igralec z izkušnjami z igranjem v regionalni ligi in v vseh močnih evropskih tekmovanjih, obenem pa je igralec, ki lahko pokrije več različnih igralnih položajev. S svojimi izkušnjami in sposobnostmi lahko na parketu pomaga vsaki ekipi, in verjamem, da bo enako veljalo tudi v našem primeru," je ob podpisu pogodbe z Radičevićem povedal strateg Ljubljančanov, Simone Pianigiani.

"Zelo srečen sem, da sem postal del ekipe in organizacije pri Cedeviti Olimpiji. Zadovoljen sem, da bom del novega projekta, ki se je začel s prihodom novega glavnega trenerja in športnega direktorja. Komaj čakam, da se pridružim soigralcem. Upam, da se bomo dobro ujeli, igrali lepo košarko, s katero želimo doseči tekmovalne cilje, in da bodo navijači uživali v naši igri," je ob podpis pogodbe povedal Nikola Radičević.

Radičević ima izkušnje z igranjem v elitni Evroligi ter BKT EuroCupu. V najmočnejšem evropskem košarkarskem klubskem tekmovanju je preživel dve sezoni, 2017/18 v dresu Crvene zvezde in 2018/19 v dresu Gran Canarie. Skupno je zaigral na 23 tekmah, v povprečju pa dosegal 4,7 točke, 3,1 asistence in 1,4 skoke na tekmo. Svojo kariero je 29-letni Radičević začel v vrstah beograjskega Partizana, nato pa se je leta 2012 preselil v Sevillo, kjer je bil del članske ekipe in ekip mlajših starostnih kategorij, v sezoni 2014/15 pa si je dokončno izboril mesto v članski zasedbi. Prav s Sevillo je dve sezoni preživel tudi v Evropskem pokalu, v katerem je med drugim igral tudi z Gran Canario, Trentom, Promitheasom in Lietkabelisom, v dresu litovskega kluba pa je v sezoni 2021/22 tudi nazadnje igral v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju. Skupno je v EuroCupu zaigral na 48 tekmah, v povprečju pa dosegal 6,6 točke, 3,3 asistence in 1,6 skoka na tekmo.