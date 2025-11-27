Svetli način
Rado Trifunović zamenjal Kokoškova na klopi Anadolu Efesa

Istanbul, 27. 11. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 51 minutami

STA , Ž.Ž.
Po sredinem visokem porazu istanbulskega Anadoluja Efesa proti Monacu s 102:66 se s trenerskega mesta pri turškem velikanu poslavlja Igor Kokoškov, so zapisali na spletni strani evrolige. Vsaj začasno bo Kokoškova, ki je leta 2017 s slovensko reprezentanco prav v Istanbulu osvojil evropsko prvenstvo, zamenjal slovenski strateg Rado Trifunovič.

Rado Trifunović
Rado Trifunović FOTO: Profimedia

Triinpetdesetletni Srb Igor Kokoškov je dolgo deloval v severnoameriški ligi NBA, z začetkom sezone pa prevzel Anadolu Efes, kjer pa z njegovim izkupičkom niso bili zadovoljni. V evroligi je 13 tekmah ekipa dosegla le pet zmag in v 20-članski ligi zaseda 15. mesto. Uprava se je odločila za zamenjavo, kot v slovenski reprezentanci pa ga bo vsaj nekaj časa nadomestil Rado Trifunović.

Igor Kokoškov
Igor Kokoškov FOTO: Profimedia

Trenerju v bran pa velja upoštevati dejstvo, da je seznam poškodovanih košarkarjev izjemno dolg. Manjkajo Shane Larkin, PJ Dozier in Rodrigue Beaubois, že pred začetkom sezone je ostal brez Vincenta Poireja, kasneje se je poškodoval tudi še drugi visoki košarkar Grk Georgios Papagianis.

To je druga trenerska sprememba v evroligi ta teden. V sredo je odstopil trener Partizana Željko Obradović. Danes iz Beograda prihajajo novice, da mu je uprava ponudila nadaljevanje sodelovanja.

Srbski mediji pa po drugi strani poročajo tudi, da je glavni kandidat za trenersko mesto Italijan Andrea Trinchieri, omenjajo pa tudi Aleksandra Saša Đorđevića, Aleksandra Džikića in Vlada Jovanovića.

JOSEPH HAYDN
27. 11. 2025 14.25
+1
Tale Rade mu pa povsod sledi. Torej, če se Kokoškov loči, vemo, kdo bo od žene naslednji. Malo za šalo 😂
