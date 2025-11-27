Rado Trifunović zamenjal Kokoškova na klopi Anadolu Efesa

Triinpetdesetletni Srb Igor Kokoškov je dolgo deloval v severnoameriški ligi NBA, z začetkom sezone pa prevzel Anadolu Efes, kjer pa z njegovim izkupičkom niso bili zadovoljni. V evroligi je 13 tekmah ekipa dosegla le pet zmag in v 20-članski ligi zaseda 15. mesto. Uprava se je odločila za zamenjavo, kot v slovenski reprezentanci pa ga bo vsaj nekaj časa nadomestil Rado Trifunović .

Trenerju v bran pa velja upoštevati dejstvo, da je seznam poškodovanih košarkarjev izjemno dolg. Manjkajo Shane Larkin, PJ Dozier in Rodrigue Beaubois, že pred začetkom sezone je ostal brez Vincenta Poireja, kasneje se je poškodoval tudi še drugi visoki košarkar Grk Georgios Papagianis.

To je druga trenerska sprememba v evroligi ta teden. V sredo je odstopil trener Partizana Željko Obradović. Danes iz Beograda prihajajo novice, da mu je uprava ponudila nadaljevanje sodelovanja.

Srbski mediji pa po drugi strani poročajo tudi, da je glavni kandidat za trenersko mesto Italijan Andrea Trinchieri, omenjajo pa tudi Aleksandra Saša Đorđevića, Aleksandra Džikića in Vlada Jovanovića.