Radončić v boju za naziv MVP vidi le dva – Dončića in Jokića

Luka Dončić Dino Radončić sta bila skupaj člana Reala med letoma 2014 in 2018.

Ker sta si v Madridu delila garderobe tako v mlajših selekcijah kot tudi v članski ekipi, Dina Radončića tudi po odhodu iz španske prestolnice spremljajo vprašanja, povezana s slovenskim super zvezdnikom.

Luka Dončić je iz Madrida odšel v Dallas poleti 2018, leto kasneje je enako stari Radončić podpisal za Murcio, potem ko v prvi ekipi belega baleta pravega prostora zanj ni bilo. Odtlej je v Španiji zamenjal še nekaj sredin, nakar je septembra letos podpisal enoletno pogodbo z evroligašem iz Münchna.

Ves ta čas je z velikim prijateljem iz najstniških let ostal v stikih. "Še vedno se slišiva. Čestital sem mu za otroka. Tega nisem vedel, dokler njega in Anamario nisem srečal na začetku avgusta. Dobro sta skrila vse skupaj. Presenečen sem bil in zelo zadovoljen, da se jima je pripetila takšna stvar. Zelo srečen sem zanju," je bil Dončićeve življenjske prelomnice vesel Radončić.