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Košarka

Radosavljević kljub poškodbi Smrekarja ostaja pozitiven

Ljubljana, 09. 06. 2026 17.08 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Anže Mlakar Lu.M +1
Priprave slovenske košarkarske reprezentance do 20 let

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let v Ljubljani nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo, ki bo sredi julija v Stožicah. Med izbranci selektorja Danijela Radosavljevića trenutno ni Marka Morana Mahmutoviča, ki je moral odpotovati v ZDA, hud udarec za reprezentanco pa je poškodba enega od ključnih igralcev Žaka Smrekarja. Prvenstvo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Dober mesec pred začetkom eurobasketa v Ljubljani ima strokovni štab reprezentance kar nekaj skrbi. Zadnja je prav novica iz ZDA, kamor sta za nekaj dni zaradi študijskih obveznosti odpotovala Mark Morano Mahmutović in Žak Smrekar. Medtem ko je prvi že v stikih z vodstvom reprezentance in se dogovarja glede vrnitve v Ljubljano, je Smrekar tam staknil poškodbo in postavil pod vprašaj nastop na domačem EP. Smrekar je sicer eden ključnih mož te reprezentance. Lani na svetovnem prvenstvu, kjer je Slovenija osvojila bronasto medaljo, je bil izbran v najboljšo peterko prvenstva. Minulo sezono je bil član Krke, v naslednji pa bo nosil dres Bostona v študentski ligi NCAA.

"Novice iz ZDA niso dobre. Zdaj čakamo na mnenje zdravniške službe Košarkarske zveze Slovenije. Zagotovo je to hud udarec za Slovenijo," je slovenskim medijem v Stožicah povedal selektor Danijel Radosavljević. Poleg izostanka dveh ključnih igralcev se bo moral selektor U-20 v prihodnjih tednih uskladiti s članskim trenerjem Aleksandrom Sekulićem glede igralcev, ki bodo v začetku julija nastopili na dveh zelo pomembnih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 z Estonijo in Švedsko. Sekulić želi v ekipi tako Marka Padjena kot Urbana Krofliča.

"Ne glede na vse težave, ki nas obkrožajo, nekatere sicer pričakovane, naši cilji na prvenstvu ostajajo enaki. Želimo dobiti vsako naslednjo tekmo, predvsem pa se želimo domači publiki predstaviti kot borbena in požrtvovalna ekipa, za katero nobena žoga ne bo izgubljena," je dejal Radosavljević. Slovenija bo v pripravah na EP odigrala šest tekem. Prvi dve naslednji teden v Srbiji, nato dve za zaprtimi vrati na Rogli in za konec še dve v Italiji slab teden pred prvenstvom. Tedaj bo znan seznam dvanajstih igralcev, ki bodo nastopili na EP.

Eden od glavnih akterjev bo tudi Kroflič, ki si prav tako obeta prestop v ligo NCAA: "Vsi imamo željo in motiv po največjem uspehu. Zaenkrat gremo trening po trening in ne prehitevamo. Na prvenstvu bomo igrali tekmo za tekmo in ne bomo gledali predaleč. Upamo na najboljše."

Slovenija bo v skupinskem delu z Romunijo, Izraelom in Češko. Slednja bo prvi tekmec 11. julija ob 18.30. Evropsko prvenstvo košarkarjev do 20 let boste lahko spremljali tudi na Kanalu A in VOYO.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
09. 06. 2026 18.14
Še dolgo ne bomo imeli treh igralcev naenkrat v ligi NBA, ali pa Slovenca na zaključnem turnirju Evrolige. Razlog je pa čisto preprost. Premalo slovenskih klubov dela z mladimi. Namesto, da bi mladi razvijali svoj talent v Sloveniji, ga v Sloveniji enostavno ne morejo razviti. Zato pa iščejo nove sredine izven Slovenije, v upanju, da jim bo uspelo narediti ta velik preskok, da bodo z dobrimi igrami, morda, če se jim posreči, izbrani na Draftu. Žal je pa v tujini veliko preveč konkurence, saj niso edini mladi fantje, ki si želijo uspeti v tem športu. In ravno zaradi te prevelike konkurence, se hitro zgubijo v povprečju. Žal je to kruta realnost košarke.
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