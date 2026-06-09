Radosavljević kljub poškodbi Smrekarja ostaja pozitiven

Dober mesec pred začetkom eurobasketa v Ljubljani ima strokovni štab reprezentance kar nekaj skrbi. Zadnja je prav novica iz ZDA, kamor sta za nekaj dni zaradi študijskih obveznosti odpotovala Mark Morano Mahmutović in Žak Smrekar . Medtem ko je prvi že v stikih z vodstvom reprezentance in se dogovarja glede vrnitve v Ljubljano, je Smrekar tam staknil poškodbo in postavil pod vprašaj nastop na domačem EP. Smrekar je sicer eden ključnih mož te reprezentance. Lani na svetovnem prvenstvu, kjer je Slovenija osvojila bronasto medaljo, je bil izbran v najboljšo peterko prvenstva. Minulo sezono je bil član Krke, v naslednji pa bo nosil dres Bostona v študentski ligi NCAA.

"Novice iz ZDA niso dobre. Zdaj čakamo na mnenje zdravniške službe Košarkarske zveze Slovenije. Zagotovo je to hud udarec za Slovenijo," je slovenskim medijem v Stožicah povedal selektor Danijel Radosavljević. Poleg izostanka dveh ključnih igralcev se bo moral selektor U-20 v prihodnjih tednih uskladiti s članskim trenerjem Aleksandrom Sekulićem glede igralcev, ki bodo v začetku julija nastopili na dveh zelo pomembnih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 z Estonijo in Švedsko. Sekulić želi v ekipi tako Marka Padjena kot Urbana Krofliča.

"Ne glede na vse težave, ki nas obkrožajo, nekatere sicer pričakovane, naši cilji na prvenstvu ostajajo enaki. Želimo dobiti vsako naslednjo tekmo, predvsem pa se želimo domači publiki predstaviti kot borbena in požrtvovalna ekipa, za katero nobena žoga ne bo izgubljena," je dejal Radosavljević. Slovenija bo v pripravah na EP odigrala šest tekem. Prvi dve naslednji teden v Srbiji, nato dve za zaprtimi vrati na Rogli in za konec še dve v Italiji slab teden pred prvenstvom. Tedaj bo znan seznam dvanajstih igralcev, ki bodo nastopili na EP.