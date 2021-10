Radovanović pred gostovanjem v Laktaših: Ne smemo si dovoliti novega spodrsljaja

Predvsem poraz proti beograjskemu FMP-ju je bil povsem nepotreben, a očitno dovolj poučen, saj so ljubljanski košarkarji uspešneje začeli novo mednarodno zgodbo v okviru drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja – 7DAYS Eurocupa. Zmagi nad Gran Canario in francoskim Bourgom sta dokaz, da se moštvo dviguje v formi, kar med drugim priznava tudi center Marko Radovanović . "Če smo v ligi ABA v novo sezono vstopili nekoliko slabše, nam toliko bolje – vsaj zaenkrat - – kaže v evropskem tekmovanju. Veseli nas, da trdo delo že kaže prve rezultate, prepričan pa sem, da bo v nadaljevanju sezone še bolje," srbski košarkar optimistično zre v bližnjo prihodnost, ki Cedeviti Olimpiji ta konec tedna prinaša dvoboj z Igokeo iz Aleksandrovca.

Uvod v novo sezono regionalnega košarkarskega tekmovanja se ni razpletel po okusu Jake Blažiča , Eda Murića in druščine, ki po petih odigranih krogih zasedajo skromno osmo mesto z izkupičkom dveh zmag in treh porazov.

Golemac: "Ekipa z značilno identiteto."

Nova zahtevna preizkušnja, ki bo pokazala, ali smo se iz prejšnjih porazov v tem tekmovanju kaj naučili. Po treh zaporednih ničlah v regionalnem tekmovanju potrebujemo zmago in dali bomo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo z novima dvema točkama. Igokea je pokazala, da lahko v tem tekmovanju premaga kogarkoli, zato je pred nami težka naloga, zato bomo morali biti osredotočeni, da napravimo vse, kar je v naši moči, da zabeležimo novo zmago," še dodaja Radovanović, strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac pa opozarja na izkušenost košarkarjev, ki jih že vrsto let uspešno vodi stanovski kolega, Dragan Bajić.

"Igokea je zelo dobra ekipa, ki ima zopet svojo identiteto. Igralci igrajo potrpežljivo in zelo pametno v napadu, enako pa velja tudi za igro v obrambi, kjer menjajo različne postavitve, obenem pa so na trenutke zelo agresivni. Ekipa je dobro sestavljena in vodena. Za zmago v Laktaših bomo morali biti osredotočeni vseh 40 minut, tako v napadu kot v obrambi, obenem pa preprečiti njihove lahke koše in skušati igrati čim hitreje ter igrati naš ritem košarke."