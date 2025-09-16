'Po Eurobasketu želim z Olimpijo nadgraditi lansko sezono'

Spomnimo: slovenska košarkarska izbrana vrsta je z uvrstitvijo v četrtfinale izpolnila cilj pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki se je s slavjem Nemčije zaključilo v latvijski prestolnici Rigi.
Želje kapetana Luke Dončića in soigralcev so bile sicer še višje. Fantje pod slovensko zastavo so si namreč želeli boja za medaljo, a je bila aktualna svetovna in zdaj tudi evropska prvakinja Nemčija v četrtfinalnem obračunu za odtenek boljša. Eden vidnejših posameznikov v Katovicah in Rigi je bil nedvomno član Cedevite Olimpije Rok Radović, ki je v pogovoru za naš medij med drugim izpostavil ponos, da je bil lahko del lepe reprezentančne zgodbe.
"Vedno si je lepo nadeti slovenski dres. Na evropsko prvenstvo so nas mnogi pospremili z veliko negativne energije in pesimizmom. Zato sem še toliko bolj vesel, da smo nejevernim Tomažem zaprli usta. Za nami je uspešno reprezentančno poletje in upam, da se bo ta pozitivna energije prenesla tudi na klubsko raven," je uvodoma dejal dobro razpoloženi visoki branilec Cedevite Olimpije, ki ni presenečen nad končnim razpletom Eurobasketa.
"Nemci so bili že pred Eurobasketom označeni za ene od glavnih favoritov za končno zmago. Imajo zelo širok nabor kakovostnih košarkarjev, kar so nenazadnje v napeti končnici finala tudi znali unovčiti. Slovenska reprezentanca je lahko ponosna na končni dosežek, saj smo bili zelo blizu tega, da izločimo glavne favorite prvenstva," se Radović zaveda zapravljene velike priložnosti za odmeven skalp.
Od reprezentančne pa h klubski košarki. Nova sezona 2025/26 je tik pred vrati, slovenski državni prvaki pa merijo visoko v vseh tekmovanjih, v katerih bodo nastopali (liga ABA, Eurocup ter slovensko državno in pokalno tekmovanje).
"Ne bežimo od začrtanih ciljev. Ti so seveda pretežno vezani na kakovost igralskega kadra. Ne glede na dejstvo, da se je vnovič zamenjalo veliko tujih košarkarjev, verjamem, da se bomo med sezono postopoma dvigovali v formi. Moja želja je, da vsaj ponovimo dosežke iz lanske sezone. Bilo bi pa, jasno, še bolje, da bi lanske rezultate nadgradili," pravi Radović.
Zasedba Cedevite Olimpija je torej vnovič precej prevetrena. "Drži. A ko se bomo uigrali, bomo znova trd oreh za vsakogar. Čaka nas zanimiva sezona, zelo konkurenčna moštva tako v ligi ABA kot tudi v evropskem pokalu, tako da komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Kot sem že dejal, prepričan sem, da bomo več kot konkurenčni v vseh tekmovanjih. Ne vidim razloga, zakaj ne bi bili pravi," je še pristavil Radović.
