'Po Eurobasketu želim z Olimpijo nadgraditi lansko sezono'

Po evropskem prvenstvu, ki ga je s tesno zmago v finalu proti Turčiji osvojila nemška izbrana vrsta, se misli glavnih akterjev že usmerjajo k skorajšnjemu začetku nove klubske sezone. Eno prijetnejših presenečenj v slovenski reprezentanci Rok Radović ne skriva, da je izjemno ponosen na reprezentančno poletje in v isti sapi pričakuje, da bo v dresu Cedevite Olimpije vsaj ponovil, če ne celo nadgradil lanske rezultate v regionalni ligi ABA in evropskem pokalu.

Spomnimo: slovenska košarkarska izbrana vrsta je z uvrstitvijo v četrtfinale izpolnila cilj pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki se je s slavjem Nemčije zaključilo v latvijski prestolnici Rigi. Želje kapetana Luke Dončića in soigralcev so bile sicer še višje. Fantje pod slovensko zastavo so si namreč želeli boja za medaljo, a je bila aktualna svetovna in zdaj tudi evropska prvakinja Nemčija v četrtfinalnem obračunu za odtenek boljša. Eden vidnejših posameznikov v Katovicah in Rigi je bil nedvomno član Cedevite Olimpije Rok Radović, ki je v pogovoru za naš medij med drugim izpostavil ponos, da je bil lahko del lepe reprezentančne zgodbe.

"Vedno si je lepo nadeti slovenski dres. Na evropsko prvenstvo so nas mnogi pospremili z veliko negativne energije in pesimizmom. Zato sem še toliko bolj vesel, da smo nejevernim Tomažem zaprli usta. Za nami je uspešno reprezentančno poletje in upam, da se bo ta pozitivna energije prenesla tudi na klubsko raven," je uvodoma dejal dobro razpoloženi visoki branilec Cedevite Olimpije, ki ni presenečen nad končnim razpletom Eurobasketa. "Nemci so bili že pred Eurobasketom označeni za ene od glavnih favoritov za končno zmago. Imajo zelo širok nabor kakovostnih košarkarjev, kar so nenazadnje v napeti končnici finala tudi znali unovčiti. Slovenska reprezentanca je lahko ponosna na končni dosežek, saj smo bili zelo blizu tega, da izločimo glavne favorite prvenstva," se Radović zaveda zapravljene velike priložnosti za odmeven skalp.

Rok Radović se je zelo izkazal v dresu s slovenskim grbom na letošnjem prvenstvu stare celine. FOTO: Profimedia icon-expand

Od reprezentančne pa h klubski košarki. Nova sezona 2025/26 je tik pred vrati, slovenski državni prvaki pa merijo visoko v vseh tekmovanjih, v katerih bodo nastopali (liga ABA, Eurocup ter slovensko državno in pokalno tekmovanje). "Ne bežimo od začrtanih ciljev. Ti so seveda pretežno vezani na kakovost igralskega kadra. Ne glede na dejstvo, da se je vnovič zamenjalo veliko tujih košarkarjev, verjamem, da se bomo med sezono postopoma dvigovali v formi. Moja želja je, da vsaj ponovimo dosežke iz lanske sezone. Bilo bi pa, jasno, še bolje, da bi lanske rezultate nadgradili," pravi Radović.

Rok Radović je prepričan, da bo Cedevita Olimpija v novi sezoni konkurenčna v vseh tekmovanjih. FOTO: Damjan Žibert icon-expand