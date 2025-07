Radović podaljšal sodelovanje z zmaji, Prepelič pa z (vele)bogatim Dubajem

Košarkarski klub Cedevita Olimpija sporoča, da je podaljšal pogodbo z otrokom košarkarske družine Cedevita, Rokom Radovićem. Nova pogodba, ki bo 24-letnega krilnega igralca zadržala v Ljubljani do konca sezone 2026/27, potrjuje zavezo kluba k razvoju domačih igralcev in krepitvi ekipe za prihodnje izzive v domačih in mednarodnih tekmovanjih. Medtem je košarkarske zmaje zapustil organizator igre DeVante Jones, ki bo v prihodnje nosil dres italijanskega Trenta.

Rok Radović, 200 cm visok slovenski reprezentant, je svojo pot pri Cedeviti Olimpiji začel že leta 2016, ko se je pridružil mlajšim kategorijam kluba, takrat še pod okriljem zagrebške Cedevite. Pri 18 letih je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, od takrat pa je z vztrajnostjo in trdim delom postal pomemben člen ljubljanske ekipe. V sezoni 2024/25 je Radović znova dokazal svojo vrednost, saj je postal eden od ključnih členov moštva v regionalni Ligi ABA in evropskem pokalu BKT EuroCup, hkrati pa s svojo vsestranskostjo in energijo na parketu navduševal navijače.

Rok Radović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V sezoni 2024/25 je Rok Radović v povprečju dosegal 5,4 točke, 2,5 skoka in 0,7 asistence na tekmo v regionalni Ligi ABA, ter 3,0 točke, 1,8 skoka in 0,7 asistence v Evropskem pokalu. Njegova igra ga je uveljavila kot igralca, na katerega se lahko glavni trener Zvezdan Mitrović zanese na obeh straneh igrišča, torej tako v obrambi kot tudi napadu. Z Zmaji je Radović še tretjo sezono zapored osvojil tudi vse tri domače lovorike. Podaljšanje pogodbe z Radovićem je del strategije kluba, ki stremi k dolgoročni stabilnosti in razvoju domačih igralcev.

"Zelo ponosni in veseli smo, da smo z Rokom Radovićem podaljšali sodelovanje za naslednji dve sezoni. Rok je pomemben del naše košarkarske družine in s svojo predanostjo, delovno etiko in talentom uteleša vrednote Cedevite Olimpije. Njegova zvestoba klubu in razvoj skozi leta sta dokaz, da lahko s trdim delom in vztrajnostjo premagamo vse izzive. Prepričani smo, da bo Rok v prihodnje še naprej eden od ključnih členov naše ekipe, ki bo navduševala navijače tako v domačih kot mednarodnih tekmovanjih," je ob podaljšanju pogodbe z Radovićem za uradno spletno stran kluba povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec, ki je bil vodilni mož zagrebške Cedevite, ko je Rok z njo podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo. "Ob podpisu nove pogodbe sem zelo vesel. Komaj čakam, da se z ekipo znova zberemo in začnemo z novo tekmovalno sezono," je ob podpisu nove pogodbe povedal Rok Radović.

Davor Užbinec FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Radovićeva pot do danes je bila polna izzivov in priložnosti. Po mladih letih, ki jih je preživel v Domžalah in nato Zagrebu, se je skupaj s takratno Cedevito leta 2019 preselil v Ljubljano, vmes pa izkušnje pridobival tudi pri OKK Beograd. Leta 2021 je bil posojen v Cedevito Junior, kjer je pridobival dragocene izkušnje, nato pa se je vrnil v Ljubljano in postal stalni član prve ekipe.

Njegove predstave na evropskih prvenstvih z mlajšimi slovenskimi reprezentancami so že takrat nakazovale njegov potencial, danes pa je Radović eden tistih igralcev, ki lahko s svojo igro, karakterjem in predanostjo navdihuje mlajše generacije. Z dobrimi igrami si je Radović priigral tudi vabilo v slovensko moško člansko reprezentanco, za katero je za zdaj zaigral na treh uradnih tekmah.

V Zagrebu je Radović za Cedevito zaigral na dveh turnirjih mladinske Lige ABA, v sezoni 2018/19 pa je na treh tekmah v povprečju dosegal 19,3 točke, 3,7 podaje in 3,3 skoke na obračun. Obenem je Radović s Cedevito osvojil naslov kadetskega in mladinskega državnega prvaka Hrvaške, ter bil v sezoni 2018/19 najkoristnejši igralec kadetskega prvenstva. Prepelič podaljšal pogodbo z Dubajem

Klemen Prepelič je za eno leto podaljšal pogodbo z Dubajem, je klub sporočil na družbenih omrežjih. Dvaintridesetletnik je v Združenih arabskih emiratih kot kapetan zasedbe igral v zadnji sezoni in se v regionalni ligi ABA prebil do polfinala.

Slovenski reprezentant bo s klubom v prihodnji sezoni s posebnim povabilom igral tudi v evroligi. V njej je Prepelič doslej za Olimpijo, Real iz Madrida ter Valencio skupaj odigral 90 tekem in v povprečju dosegel 8,3 točke in 2,6 asistence na tekmo. Minulo sezono je v ligi ABA na 35 tekmah dosegel 11,3 točke, 3,2 skoka in 4,6 podaje na tekmo. S klubom se je prebil v polfinale končnice in tam z 1:2 v zmagah, kot piše STA, priznal premoč kasnejšemu prvaku Partizanu.

Cedevita Olimpija - Dubaj FOTO: Luka Kotnik icon-expand