Radović pred tekmo s Krko: Vsaka tekma je pomembna v boju za končnico

Cedevita Olimpija se prvič v novem letu in prvič po 21. decembru vrača na domač parket, kjer bo gostila novomeško Krko. Košarkarji ljubljanske ekipe se bodo po tesnem porazu proti Partizanu poskusili vrniti na zmagovalno pot in tako na najboljši možen način začeti leto 2025. To jim bodo v Stožicah poskusili preprečiti košarkarji Krke, ki bodo hkrati v Ljubljani želeli prekiniti niz štirih zaporednih porazov v regionalni ligi.

Slovenski večni košarkarski derbi si lahko ob 16.40 v živo ogledate na Kanalu A in VOYO!

"Pred nami je večni košarkarski derbi z novomeško Krko. Novomeščani so v tej sezoni že dokazali, da so lahko konkurenčni vsem. Naša naloga je, da se vrnemo v zmagovalni ritem, saj je prav vsaka tekma v obeh tekmovanjih pomembna v boju za končnico. Upam, da se bo tekme udeležilo veliko navijačev in športnih navdušencev," je pred nedeljsko tekmo povedal Rok Radović.

Ljubljančani se po štirinajstih odigranih tekmah v regionalni ligi nahajajo na 9. mestu in so le točko oddaljeni od mest, ki vodijo v končnico. Na predzadnji dan starega leta v Beogradu so zmaji kljub odlični predstavi in vodstvu praktično do konca tekme na koncu izgubili proti Partizanu z 78:76, grenkobe poraza pa niso imeli priložnosti popraviti v Eurocupu, saj jim je tekmo proti Lietkabelisu odneslo slabo vreme. Sedaj Radovića in soigralce čakajo tri zaporedne domače tekme, najprej s Krko, nato s solunskim Arisom, prihodnji konec tedna pa še z FMP-jem. Sredi tekme se bo ljubljanskemu občinstvu predstavil tudi novopečeni član Cedevite Olimpije, 207 centimetrov visok košarkar Danilo Tasić.

"Za nami je zahtevno potovanje, ki nam ni omogočilo pravega treninga. V petek smo igralcem namenili prost dan za počitek, v soboto pa začenjamo priprave na nedeljsko tekmo. Krka je kakovosten nasprotnik, kar so Novomeščani nazadnje dokazali z izjemno predstavo proti Crveni zvezdi v regionalni ligi. Tekma bo zahtevna, zato moramo pristopiti resno, se čim bolje pripraviti in odigrati na visoki ravni. Kljub utrujenosti in neugodnim razmeram, ki so nas spremljale na poti, bomo storili vse, da se osvežimo, zberemo in dosežemo zmago," je pred obračunom s Krko povedal glavni trener članske zasedbe Zmajev, Zvezdan Mitrović.

Novomeška Krka pa se po treh zmagah in enajstih porazih v regionalni ligi nahaja na 14. mestu in mora zato nujno doseči še kakšno zmago, če si želi zagotoviti igranje v ligi Aba tudi v prihodnji sezoni. Novomeščani so na zadnji tekmi v tem tekmovanju doma klonili proti Crveni zvezdi s 67:79, prvo tekmo v novem letu pa so odigrali v slovenskem državnem prvenstvu in klonili proti domžalskemu Kansai Heliosu s 95:85. Najbolj učinkovit igralec Krke v regionalni ligi v tej sezoni je Tayler Persons, ki v povprečju dosega 13,4 točke, 6,9 asistence in 3,9 skoka.

Moštvi sta se v tej sezoni enkrat že pomerili. Na obračunu slovenskega Superpokala v Laškem lanskega 17. septembra je semafor kazal 103:73 v korist Cedevite Olimpije, ki je tako osvojila prvo lovoriko v sezoni, skupno že enajsto zapored v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije.