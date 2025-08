Radović: V ekipi vlada res dobra kemija

"Prvi del priprav je bil bolj osredotočen na kondicijo in fizično pripravljenost, predvsem na tek. V drugem ciklu pa smo že začeli z več kontakta in taktičnih elementov, tako da smo zdaj pripravljeni na prvega nasprotnika, ki nas čaka v petek. V ekipi vlada res dobra kemija – hitro smo se povezali, kar je zelo spodbudno. Zato se res veselimo začetka tekmovanja," pripoveduje Rok Radović. "Prihaja zelo dobra ekipa in moramo biti maksimalno pripravljeni," še doda.

Na treningu pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića trenutno trenira šestnajst košarkarjev."Ja, to zame pomeni res veliko – nova izkušnja, nov izziv, ki si ga vsi želimo uresničiti. Mislim, da si vsak igralec želi igrati za reprezentanco in enkrat nastopiti na svetovnem ali evropskem prvenstvu. Vsak od nas bo dal vse od sebe, da si zagotovi mesto med dvanajsterico in dokaže, da si to zasluži. Na koncu je to tudi pokazatelj, da lahko uspeš kjerkoli, če si pripravljen garati," še doda.