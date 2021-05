Raketam se je v pripravah na EuroBasket pridružila še Evansova

Dobro razpoložene slovenske reprezentantke so se v sredo popoldne zbrale v Laškem, kjer bodo zvečer prvič preizkusile koše v dvorani Tri lilije pred prvima pripravljalnima tekmama. Skupaj jih bodo Slovenke odigrale sedem. Na njih bo igrala tudi povratnica v izbrano vrsto, Američanka Shante Evans . Uvodni del priprav na Rogli je zaradi obveznosti izpustila. Slovenke se bodo pripravljale še v Mariboru, Zrečah in Ljubljani, na edino gostovanje pa se bodo odpravile na Slovaško.

"Zelo sem vesela vrnitve v Slovenijo in igranja v slovenskem dresu. Vse igralke smo tu in zdrave, kar je najbolj pomembno. Na zadnjih nekaj kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo je vedno manjkala katera izmed igralk, zato sem zdaj res vesela, da je ekipa znova v popolni zasedbi,"je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejala Evansova.

Izbrano vrsto le še slab mesec dni loči do začetka evropskega prvenstva za ženske, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila španska Valencia in francoski Strasbourg. Varovanke selektorja Damirja Grgića bodo igrale v Strasbourgu v skupini C, skupaj z reprezentancami Bosne in Hercegovine, Belgije in Turčije.

Slovenke bodo prvo tekmo v Strasbourgu odigrale v četrtek, 17. junija, ob 18. uri proti Turkinjam. Po uvodni tekmi se bodo slovenske košarkarice dan pozneje ob 15. uri pomerile še z Belgijkami. Sledi dan premora, nato pa zadnja tekma Slovenk v skupinskem delu. V nedeljo, 20. junija, se bodo že ob 12. uri pomerile z reprezentanco Bosne in Hercegovine. EuroBasket si boste sicer lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.