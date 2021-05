Rakete brez težav do zmage nad Poljakinjami

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca tudi po tretji pripravljalni tekmi na evropsko prvenstvo ostaja neporažena. Na turnirju v Pieštanyh na Slovaškem je s 86:67 premagala Poljsko. V soboto se bodo izbranke selektorja Damirja Grgića pomerile še z domačinkami. Slovenke so blestele predvsem v prvem polčasu. Že na začetku so povedle z 10:0, prvi koš so Poljakinje dosegle v šesti minuti pri 18:3, prva četrtina pa se je končala z 28:5. Ob polčasu je bilo 46:21.

V nadaljevanju so Rakete popustile, dovolile Poljakinjam, da so se približale na 58:52, v zadnji četrtini pa so znova stopile na plin in vknjižile zanesljivo zmago. V slovenski izbrani vrsti je bila s 24 točkami najučinkovitejša Teja Oblak,Eva Lisec je 17 točkam dodala sedem skokov in prav toliko podaj, Shante Evansje obračun končala pri 14 točkah. "Za zdaj nam gre vse po planu. Mislim, da je viden napredek, saj smo popravili še nekaj stvari v igri. Če tekmo dobro odpremo, moramo poskrbeti, da potem ne sledi takšen padec v igri, kot smo si ga privoščili danes," je za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedala Teja Oblak.