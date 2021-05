Rakete brez težav poletele čez Črno goro

V prvem polčasu je bilo videti, da bodo varovanke Damirja Grgićatekmice popolnoma nadigrale. Po izidu 11:11 so po zaslugi agresivne obrambe z delnim izidom 13:0 ušle, v prvem polčasu vodile za 17 točk (34:17), ob koncu polčasa pa so gostje zaostanek znižale na deset.

Gostiteljice, pri katerih je priložnost za igro dobilo vseh 12 igralk, so na začetku drugega dela spet hitro prišle do 17 točk prednosti, a ob koncu tretje četrtine je bilo spet le +10, nekaj minut pozneje pa le še +4 (56:52). A preobrata vendarle ni bilo, končnica je spet pripadla Slovenkam, pri katerih je bila z 17 točkami najučinkovitejšaTeja Oblak, izkazala pa se je tudi Chante Evans.

'Najbolj pomembno bo stopnjevati formo'

"Čestitke igralkam za prvo zmago. S pristopom deklet sem zadovoljen, videlo se je, da imamo še ogromno rezerv, kar je za ta čas povsem normalno. V tem trenutku je najbolj pomembno to, da smo zdravi in da iz dneva v dan stopnjujemo našo formo," je po tekmi povedal selektor Damir Grgić.

Podobno zadovoljna je bila tudi Oblakova: "To je bila naša prva tekma in moram reči, da je bilo nekaj zadev v igri že zelo dobrih. S pripravami smo res šele na začetku, videlo se je, da do zdaj še nismo veliko delali na agresivnosti v obrambi. Dobro je, da odigramo čim več tekem, da lahko popravljamo naše napake. Čestitke puncam za prvo zmago in upam, da bomo v tem slogu tudi nadaljevali."