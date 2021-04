Rakete EP začenjajo proti Turkinjam

Po uvodni tekmi proti Turčiji 17. junija se bodo slovenske košarkarice dan pozneje ob 15. uri pomerile še z Belgijkami. Sledi dan premora, nato pa zadnja tekma Slovenk v skupinskem delu. V nedeljo, 20. junija, se bodo že ob 12. uri pomerile z reprezentanco Bosne in Hercegovine. Slovenke bodo na prvenstvu stare celine zaigrale tretjič zapored. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Na 38. evropskem prvenstvu za ženske je šestnajst reprezentanc razdeljenih v štiri skupine. Španska Valencia in francoski Strasbourg bosta gostila vsak po dve skupini uvodnega dela prvenstva ter pripadajoči repasaž in četrtfinale, zaključni boji EuroBasketa pa se bodo odigrali v Valencii.