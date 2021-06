Rakete odločene: Če bomo prave, bi morale tekmo dobiti

Slovenke so prvi del prvenstva končale z zmago nad Bosno in Hercegovino, pred tem so bile boljše tudi od Turkinj, medtem ko so jim Belgijke prizadejale poraz, ko so jih nadigrale z 92:57. "Bilo je težko, a videla sem v očeh vseh punc, da te tekme ne bomo predale in da jo bomo dobile. Prvi polčas je bil fenomenalen. Najbolj pomembno pa je, da smo se karakterno dvignile od tekme z Belgijo. Pokazale smo, da smo prava ekipa, in zasluženo zmagale," je po zadnji tekmi skupinskega dela z Bosno in Hercegovino razlagala Nika Barić.

Tedaj sicer še ni bilo povsem jasno, s kom se bodo Slovenke pomerile v dodatnem obračunu, a je bilo pričakovati, da jim bodo nasproti stale Rusinje. "Rusijo si želim, odkar smo prvič nastopile na evropskem prvenstvu, ker sem sama dolgo časa igrala v Rusiji in sedaj bom spet. Mislim, da težko igrajo proti atipični ekipi in mislim, da smo za njih atipična ekipa. So pa seveda velika država, igrajo dobro košarko, letos so nekoliko pomladili ekipo. Ampak mislim, da če bomo prave, da bomo vsaj dve četrtini odigrale na najvišjem nivoju, bi morale tekmo dobiti," se je nadejala Barićeva.