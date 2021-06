Rakete poletele do nove zmage

Slovenska ženska članska reprezentanca tudi po svoji šesti pripravljalni tekmi na evropsko prvenstvo ne pozna poraza. Rakete so še tretjič v tem pripravljalnem obdobju zanesljivo ugnale Poljsko. Za zaprtimi vrati so zmagale z 79:57. Slovenske košarkarice tako dobro stopnjujejo formo za EuroBasket, kamor se bodo odpravile v nedeljo. Do takrat se bodo še naprej pripravljale v Ljubljani. Pred začetkom prvenstva jih 14. junija čaka še pripravljalno srečanje s Francijo, ki so po zadnjih ocenah Fibe glede na zasedbo in predstave v pripravljalnem obdobju v napovedih za končna mesta na prvenstvu uvrščena na sam vrh. Odlično kotirajo tudi Slovenke, ki so s prepričljivimi predstavami iz petega skočile na tretje mesto. Druga je Belgija, ki bo druga tekmica Slovenk na prvenstvu v skupinskem delu. Rakete bodo na prvenstvu stare celine zaigrale tretjič zapored. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. "Danes smo tekmo slabše začele, sploh prva četrtina je bila malo bolj počasna, mogoče se je poznala tudi utrujenost, a tega si na prvenstvu ne bomo smele dovoliti. Treba bo pritisniti na nasprotne igralke že od začetka. Formo še stopnjujemo in teh nekaj zadnjih dni nam bo odlično koristilo, da naredimo še vse stvari, ki smo si jih zadali in da bomo v Franciji pokazale naš najboljši obraz," je za uradno spletno stran KZS dejalaTina Jakovina.

Izid, pripravljalna tekma:

Slovenija - Poljska 79:57