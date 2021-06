Rakete pred EuroBasketom prispele v Strasbourg

Pred začetkom EuroBasketa 2021 bodo "rakete" odigrale še zadnjo pripravljalno tekmo proti gostiteljicam prvenstva, Francozinjam. V Rhenus areni v Strasbourgu, kjer bodo slovenske košarkarice igrale tudi v skupinskem delu prvenstva, se bodo s Francozinjami pomerile za zaprtimi vrati. Francozinje so med glavnimi kandidatkami za osvojitev prestola. Reprezentanci sta se do zdaj pomerili že petkrat, trikrat so zmagale Francozinje, dvakrat pa "rakete".

Rakete bodo v prvem delu prvenstva igrale v Strasbourgu, medtem ko bo odločitev o končnih uvrstitvah in boju za medalje gostila španska Valencia. Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranem skupinskem delu neposredno uvrstile v četrtfinale. Drugo in tretjeuvrščene reprezentance skupin čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih, ki bo na sporedu 21. junija, zadnjeuvrščene ekipe po odigranem skupinskem delu pa bodo z nastopi na prvenstvu zaključile. Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 23. junija. Polfinalna dvoboja in tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta se bodo odvili 26. junija v Valencii, boja za medalje pa v nedeljo, 27. junija 2021. Najboljših šest reprezentanc se bo uvrstilo tudi v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Avstraliji.