Rakete proti Poljakinjam z navijači

Slovenske košarkarice so vsak dan bližje svojemu tretjemu zaporednemu nastopu na EuroBasketu. Slovenke, ki so se v nedeljo zgodaj zjutraj vrnile s pripravljalnega turnirja na Slovaškem, kjer so ugnale domačinke in Poljakinje, se na začetek evropskega prvenstva znova pripravljajo v Zrečah. Izjemno motivirane varovanke Damirja Grgićabodo v Zrečah trenirale vse do sobote, nato pa se bodo preselile v Ljubljano, kjer se bodo pripravljale vse do odhoda na EuroBasket, kamor bodo odpotovale 13. junija. Rakete so do zdaj odigrale štiri pripravljalne tekme, na vseh štirih pa so bile uspešne. Najprej so v Laškem dvakrat ugnale Črno goro, potem pa so bile uspešne še na že prej omenjenem pripravljalnem turnirju v Pieštanyh. Slovenke bodo prihodnji teden v Ljubljani odigrale dva obračuna s Poljsko, potem pa jih tik pred začetkom EuroBasketa v Strasbourgu čaka še obračun s Francijo.