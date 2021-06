Rakete so pripravljene na nedeljsko tekmo proti Bosni in Hercegovini

Po visokem porazu proti Belgiji v nedeljo žensko košarkarsko reprezentanco Slovenije čaka zadnji obračun v skupini C. Vse je še odprto, čeprav imajo rakete malo možnosti za prvo mesto v skupini in neposredno uvrstitev v četrtfinale. Obračun s presenečenjem prvenstva, reprezentanco Bosne in Hercegovine, si boste lahko ogledali v nedeljo, ob 11.45, na POP TV in VOYO.

Kolo pred koncem skupinskega dela na EuroBasketu je skupina C še popolnoma odprta. Na vrhu je presenetljivo reprezentanca Bosne in Hercegovine, ki je zabeležila dve zmagi, Belgija in Slovenija sta obe vknjižili po zmago in poraz, četrta Turčija še ni zmagala. Vse reprezentance pa imajo še vedno možnost napredovanja. V četrtfinale se bo neposredno uvrstila prvouvrščena ekipa, drugo in tretjeuvrščena ekipa v tej skupini pa bosta v ponedeljek igrali dodatne kvalifikacije za napredovanje med najboljših osem ekip prvenstva. Zmaga bi zagotovila vsaj tretje mesto V primeru dovolj visoke zmage raket in porazu Belgije proti Turčiji bi naše reprezentantke lahko zasedle celo prvo mesto na lestvici in uvrstitev neposredno v četrtfinale. Če želijo dekleta presenetljivo prvouvrščene nasprotnice na lestvici premagati, bodo morale pozabiti na slabo igro proti Belgiji in se iz napak veliko naučiti. "Pogovorile smo se in vsaka je morala prevzeti odgovornost za svoja dejanja na tekmi proti Belgiji. Kot ekipa moramo napredovati v napadu, saj na polovici nasprotnic naša igra ni dobro tekla. Zdaj pa moramo spremembe izvesti še na igrišču," je vzdušje v ekipi po porazu na drugi tekmi prvenstva opisala Shante Evans.

Tekmo med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino si lahko ogledate na POP TV in VOYO v nedeljo od 11.45.

Pod obročem bo Evansova (185 cm) poskušala ustaviti kar 13 centimetrov višjo Jonquel Jones. "Kaj naj rečem, visoka je okoli dva metra (198 cm), dobro preigrava in meče za tri točke. Je vsestranska igralka, ampak jaz bom naredila vse v svoji moči, da ji otežim delo in čim večkrat izrinem iz rakete. Naredila bom vse v svoji moči, da zmagamo. Dobra igralka je, ampak jaz bom morala biti kos izzivu," je z veliko mero spoštovanja do nasprotnice zaključila Evansova.

icon-expand Shante Evans proti Belgiji. FOTO: Fiba

Bosna in Hercegovina je z razlogom vodilna Selektorju Damirju Grgiću nasprotnice niso popolna neznanka: "Ekipo Bosne zelo dobro poznamo, tudi sam sem treniral ogromno punc, ki tam igrajo. Lahko rečem, da gre za dobro ekipo. Definitivno so Belgijo ujele na levi nogi. Belgija je v tem trenutku bolj kakovostna kot Bosna, ampak so imele slab strelski dan in Bosna je zmagala zasluženo." Kljub objektivni razliki v kakovosti nasprotnic se Grgić zaveda, da si rakete ne bodo mogle privoščiti veliko napak. V porazu proti Belgiji so namreč že po prvi četrtini zaostajale za 11 točk. "Sigurno, da ne bomo tega dovolili jutri, saj bi se nam zgodilo enako kot proti Belgiji. Bosna bo tudi zagotovo želela zmagati jutri in končati na prvem mestu v skupini in se uvrstiti med osem najboljših reprezentanc. Mi smo pa tu, da jim malo pokvarimo plan," je samozavesten selektor Slovenk.

icon-expand Proti Bosni in Hercegovni bodo rakete poskušale pridobiti izgubljeno samozavest FOTO: Fiba

Igralke so očitno njegovo sporočilo dobro slišale. "Kar se je zgodilo, se je zgodilo, to je definitivno velik kiks, ki si ga ne bi smele dovoliti. Nobena od tekem ni bila idealna. Mogoče je to plus, ker vidimo, da imamo veliko rezerve, ki jo moramo pokazati na naslednjih tekmah, če hočemo zmagati," se velikega izziva zaveda Zala Friškovec.