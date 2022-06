Rakete v Mariboru porazile Hrvatice

V primerjavi s tekmo proti Grčiji je selektor Slovenije Georgios Dikaioulakos v ekipo uvrstil Tino Cvijanović in Ano Šarić, poleg Krošljeve pa sta izven dvanajsterice ostali Gala Kramžar in Ajša Sivka, ki se je po četrtkovi tekmi priključila reprezentanci do 17 let, so zapisali na spletni strani KZS.



Glede na to, da so tako Slovenke (69:63), kot Hrvatice (78:74) ugnale Grkinje, so si za konec mariborskega druženja oboje želele zmago. In temu primerno tudi krenile v tekmo. Gostujoče košarkarice so povedle s 6:2, po treh zaporednih trojkah Zale Friškovec pa so Rakete prevzele pobudo in prvi polčas dobile s 47:39. Največ so sicer vodile za 13 točk (42:29), v prvih dvajsetih minutah pa je bil to "festival" trojk. Slovenske košarkarice so jih zadele šest, hrvaške igralke pa sedem.



Tudi drugi polčas se je začel enako, kot prvi. Hrvatice so potrebovale le minuto in pol, da so izid izenačile, po že tretji zadeti trojki v tem delu igre pa so tudi povedle 50:49. A le za kratek čas, ekipi pa sta se do konca četrtine izmenjavali v vodstvu. Po prednosti Slovenk 66:65 je bilo jasno, da bo odločitev o zmagovalkah padla v zadnjih desetih minutah. Tudi ta del igre pa je pripadel Slovenkam, ki so zadržale zbranost in zmagale z 89:82. Kapetanka Teja Oblak je dosegla 15 točk in imela devet podaj, Zala Friškovec je dodala 14 točk, Eva Lisec pa jih je prispevala 13.

Slovenke se iz Maribora sedaj selijo v Kranjsko Goro. Na Gorenjskem se bodo zbrale že v nedeljo zvečer ter ostale vse do četrtka, ko se bodo odpravile v italijanski Čedad. Za konec priprav bodo odigrale še dve tekmi. V petek, 17. junija se bodo ob 19. uri pomerile z Italijo in v soboto, 18. junija prav tako ob 19. uri še s Španijo. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023 se bodo nadaljevale jeseni.



Izjavi po tekmi:

Zala Friškovec: "Vsekakor smo danes pokazale boljšo igro, kot pred dvema dnevoma. Iz tekme v tekmo stopnjujemo našo formo in počasi rastemo, a imamo seveda še vedno veliko rezerv in nas čaka veliko dela. Soigralkam čestitam za dobro predstavo in zmago.''



Tina Cvijanović: "Vesela sem, da sem znova del reprezentance in na igrišču dam vedno svoj maksimum. Mislim, da smo se danes držale dogovora iz garderobe. Pripravljene smo bile na njihovo napadalno igro, igrale kar dobro obrambo in na koncu zasluženo zmagale.''