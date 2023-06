Rakete v pričakovanju domačega Eurobasketa: Navijači bodo naš šesti igralec

"Za nami je pet tednov priprav, ki so minili v sproščenem in delavnem vzdušju. Mislim, da smo od uvodnih treningov do danes precej napredovale in da smo dobro pripravljene na evropsko prvenstvo. Rezultatskih ciljev nimamo. Naša želja je z dvignjeno glavo končati prvenstvo, kar bi pomenilo, da smo dale vse od sebe in da si nimamo kaj očitati," je na novinarski konferenci povedala Tina Jakovina.

"Na začetku priprav se je poznalo, da imamo menjavo generacij. Potrebno je bilo nekaj časa, da smo našli ravnovesje med mladimi in izkušenimi, da smo zgradili pristne vezi s strokovnim štabom, zdaj pa mislim, da smo vsi na istem otoku in da smo vzpostavili pravo kemijo, ki bo vidna tudi na parketu. Želimo uživati v trenutku, predvsem pa upamo, da nas bo na tej poti podprlo čim večje število gledalcev. Stožice bodo zagotovo naš šesti igralec na parketu," je dodala Eva Lisec.

"Zavedamo se zgodovinskega trenutka, ki je pred nami. Samo dvanajst igralk bo okusilo, kaj pomeni igrati evropsko prvenstvo pred domačimi gledalci. Glede na to, da ne bomo v popolni zasedbi, bodo lahko gledalci oziroma naši navijači jeziček na tehtnici. Poznalo se bo vsako grlo, ki nas bo spodbujalo. Obljubim, da bomo dale vse od sebe in da bodo lahko gledalci ponosni na nas," je dejala Zala Friškovec.

"Na pripravah smo imele odlične pogoje. Nič nam ni manjkalo, tako da smo se lahko posvetile izključno treningom. Napredovale smo iz tedna v teden in gradile pravo vzdušje v ekipi. Verjamem, da se bo to odrazilo na igrišču in da bodo ljudje prepoznali našo željo in trud. Na prvenstvu želimo uživati in zmagovati z igrivostjo in sproščenostjo," meni kapetanka Teja Oblak.