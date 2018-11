Izvrstna Randolph in Prepelič ob odsotnosti Llulla spisala zmago Reala

Košarkarji španskega Reala iz Madrida so dosegli osmo zmago v evroligi. Za uspeh nad Gran Canario z 89:76 si levje zasluge lastita tudi Klemen Prepelič in Anthony Randolph. Prvi je proti tekmecem s Kanarskih otokov v 14:35 minute dosegel 13 točk in 3 podaje, drugi pa v 25:44 minute prispeval 20 točk, 10 skokov in dve podaji.

Randolph v tej sezoni igra v izvrstni formi, tokrat se je izkazal tudi Prepelič. FOTO: AP Poleg Reala, pri katerem zaradi poškodbe ni zaigral prvi organizator igre Sergio Llull, ima 100-odstotni izkupiček na dosedanjih tekmah še ruski CSKA iz Moskve, ki bo v sredo gostil litovski Žalgiris. Turški Fenerbahče je v današnjem mestnem obračunu ukanil Darušafako s 100:79, Anadolu Efes je bil boljši od izraelskega Maccabija iz Tel Aviva z 90:77, grški Olympiakos pa je slavil v Münchnu z 72:62. V sredo bodo na sporedu še štiri tekme osmega kroga. Barcelona Jake Blažiča bo gostovala pri grškem Panathinaikosu, črnogorska Budućnost Alena Omića pa pri ruskem Himkiju. CSKA bo gostil Žalgiris, v lombardijsko prestolnico pa prihaja španska Baskonia Vitoria. Izidi, 8. krog, torkove tekme:

Anadolu Efes- Maccabi Tel Aviv 90:77

Fenerbahče - Darušafaka 100:79

Bayern - Olympiacos 62:72

Real Madrid- Herbalife Gran Canaria 89:76

(Anthony Randolph: 20 točk, 10 skokov, 2 podaji v 25:44 minute za Real)

(Klemen Prepelič: 13 točk, 3 podaje, 2 skoka v 14:35 minute za Real) Lestvica:

1. Real Madrid 8 8 0 731:607 16

2. Fenerbahče 8 7 1 690:628 15

3. CSKA Moskva 7 7 0 621:556 14

4. Efes Istanbul 8 6 2 685:641 14

5. Barcelona 7 5 2 572:549 12