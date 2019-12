Randolph ostaja v Madridu: nova pogodba do 2023

Real Madrid je na svoji uradni spletni strani potrdil, da je podaljšal podobo z Anthonyjem Randolphom. Američan, ki je na zgodovinskem evropskem prvenstvu v košarki leta 2017 pomagal naši izbrani vrsti do naslova, je po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo sicer napovedal, da bo drugi domovini pomahal v slovo, očitno pa v slovo še dolgo ne bo pomahal v Madridu, kjer bo sodeč po novi pogodbi ostal do konca junija 2023.

"Real Madrid C. F. in Anthony Randolph sta se dogovorila za podaljšanje pogodbe igralca, ki ostaja član kluba naslednje tri sezone do 30. junija 2023," v skopi izjavi za javnost piše na realmadrid.com.

'Še en uspeh uprave'

2,11 metra visoki košarkar bo, če bo pogodbo izpolnil v celoti, v španski prestolnici preživel kar sedem sezon, s 30 leti je že odigral več kot 200 uradnih tekem za Real in osvojil en naslov v Evroligi, dva španska državna, en pokalni in dva superpokalna naslova.

V tej sezoni košarkar, ki se ga je po zlatem EuroBasketu na Finskem in v Turčiji prijel vzdevek Tonček, bolj kot v domačem prvenstvu blesti v Evroligi, kjer dosega v povprečju 12,4 točke na tekmo s 50,6-odsotnim metom z razdalje, dodaja pa 4,2 skoka in statistični indeks 13,5. Manj razpoložen na španski ligaški sceni, kjer v povprečju dosega 7,1 točke in 3,2 skoka (indeks 6,6).

"To je še en uspeh uprave Real Madrida, ki še naprej stavi na kontinuiteto okostja ekipe," dodaja MARCA, ki je kot prva napovedala in na koncu tudi potrdila novico.