Randolph se je po 351 dneh vrnil pod koše

Anthony Randolph se je vrnil v akcijo dolgih 351 dni po poškodbi, so zapisali na uradni spleti strani madridskega kluba. Skorajda leto dni je minilo od poškodbe ahilove tetive na tekmi njegovega Reala in atenskega Olympiacosa. Prvič je znova zaigral na zadnji tekmi španskega prvenstva, ob gostovanja Reala pri Zaragozi v 12. krogu, ko je bil na parketu slabih 13 minut in prispeval k zmagi Madridčanov. Dosegel je sedem točk (met iz igre 2/6) in v statistiko vpisal še tri skoke.

Nekdanji slovenski reprezentant se je poškodoval 18. decembra lani, nato je bilo po zdravniških pregledih hitro jasno, da si je strgal tetivo na levi nogi, in dva dni kasneje so ga operirali. Vračanje je bilo dolgo in zahtevno, izpustil je veliko tekem, prejšnji teden pa se je prvič pridružil soigralcem na treningu.



Randolph nosi dres galaktikov že šesto sezono, lansko je skorajda v celoti izpustil. Realu se je pridružil leta 2016 in odigral 263 tekem, s klubom pa je osvojil sedem trofej. Med drugim je dvakrat osvojil naslov državnega prvaka, enkrat pa z Realom tudi evroligaško krono.

Seveda ne smemo pozabiti na dejstvo, da je Tonček, kot mu pravijo ljubkovalno, s slovensko reprezentanco osvojil zlato odličje na Eurobasketu 2017. Randolph je nato reprezentančni dres oblekel še v kvalifikacijah za SP 2019, nato pa se je poslovil od slovenske izbrane vrste. Kot naturalizirani košarkar ga je nasledil Jordan Morgan, ki pa se je tudi poškodoval, zato je na olimpijskih igrah v dresu Slovenije nastopil Mike Tobey.