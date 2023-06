Randolph se po sedmih sezonah poslavlja od Madrida

"Randolph je bil del enega najuspešnejših obdobij v zgodovini naše košarkarske ekipe, njemu in družini želimo vse najboljše v novem življenjskem poglavju," so zapisali pri Realu, s katerim je dvakrat osvojil Evroligo, nazadnje v prejšnji sezoni, trikrat državni naslov in dvakrat pokalnega.

Triintridesetletni Anthony Randolph, ki je pred prihodom v Real (leta 2016) igral za Kuban, še pred tem pa v severnoameriški ligi NBA za Golden State, New York, Minnesoto in Denver, je sicer že četrti košarkar, ki je po koncu sezone zapustil Real, pred njim so odšli še Nigel Williams-Goss, Adam Hanga in Petr Cornelie.