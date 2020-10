Randolph z Realom ugnal Šiška, poraz Prepeliča

Klemen Prepeličv Moskvi ni blestel. V dobrih 16 minutah je dosegel sedem točk, zadel eno trojko, štiri pa zgrešil. V statistiko je vpisal tudi dve asistenci, skok in izgubljeno žogo. Tako kot Slovenec ni blestela niti njegova ekipa, ki je bila ves čas v zaostanku, tako da v končnici prave napetosti ni bilo. Na petih tekmah ima Valencia zdaj tri zmage in dva poraza.

Tudi Bayern, ki je po Milanu zabeležil drugi poraz v sezoni, je bil v španski prestolnici ves čas v zaostanku, a na koncu tretje četrtine le za pet točk. Toda v treh minutah zadnjega dela so domači razliko povečali na +16 in upanja za Bavarce ni bilo več. Žan Mark Šiško je na parketu preživel, dosegel štiri točke, dvakrat vrgel na koš, zadel in zgrešil trojko, izkoristil enega od dveh prostih metov, trikrat za koš podal soigralcem, zbral pa še skok. Anthony Randolph je bil med boljšimi v madridski ekipi, dosegel je 13 točk, pobral tri žoge pod košema in zbral dve asistenci.