Randolph znova prvi strelec Reala, v Kaunasu je padel Žalgiris

Anthony Randolph po težavah v zaključku pretekle sezone v novi sezoni deluje kot prerojen. To je znova dokazal na evroligaški tekmi. Tokrat je v Kaunasu Žalgirisu nasul 16 točk v 27 minutah igre. Temu je dodal še po en skok in ukradeno žogo. Drugi slovenski reprezentant, ki brani barve Reala, Klemen Prepelič tokrat ni dobil priložnosti za igro s strani trenerja Pabla Lasa.

Žalgiris, ki ga vodi še en stari znanec slovenske košarke Šarunas Jasikevičius, se je favoriziranemu Realu več kot odlično upiral vse do zaključka tekme, ko so Madridčani naredili odločilno razliko. Pet minut do konca je bil izid poravnan na 73:73, nato pa so z odlično predstavo Rudyja Fernandeza (na koncu 15 točk) Španci prišli do zmage. V zaključku tekme je dobro odigral tudi Gustavo Ayon, na koncu je zbral 13 točk in 10 skokov.

Omić poražen

Praznih rok pa je ostal še en naturaliziran slovenski reprezentant Alen Omić. Ta je bil sicer prvi strelec Budućnosti, ki pa je vknjižila še peti poraz v evroligaškem tekmovanju. Tokrat so v dvorani Moraća Črnogorci morali priznati premoč Panathinaikosu (67:72). Omić je vknjižil dvojni dvojček, poleg 16 točk je zbral še 10 skokov, od tega kar sedem v napadu.

Izidi:

Himki- Gran Canaria 87:72 (25:21, 24:12, 28:20, 10:19)

Budućnost - Panathinaikos 67:72 (15:18, 16:13, 16:19, 20:22)

Žalgiris -Real Madrid 79:90(32:18, 12:25, 24:19, 11:28)