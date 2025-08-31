'Raje bi videl, da nam Dončić nasuje 50 točk, kot da igrajo drugi dobro'

Po dveh težkih in zahtevnih tekmah ter porazih je slovenska košarkarska reprezentanca končno svobodno poletela na letošnjem evropskem prvenstvu. Na krilih utrujenega in načetega kapetana Luke Dončića, ki je tekmo zaključil s 26 točkami, 10 skoki in 10 asistencami, so prvič zares sproščeno zaigrali tudi njegovi soigralci. Na koncu so Belgijci zlahka padli z izidom 86:69. Po obračunu je odlično predstavo "drugih" v slovenski reprezentanci opazil tudi selektor Belgijcev in klubski trener Leona Stergarja, Dario Gjergje.

Že na začetku tekme je bilo jasno, da Belgijci niso na potrebni ravni, kljub temu pa se zdi, da je slovenska reprezentanca poleg nujno potrebne zmage dobila še nekaj več. Leon Stergar je še na tretji zaporedni tekmi igral izjemno osredotočeno in agresivno, tokrat pa je bila njegova predstava nagrajena tudi s statističnim učinkom. Vpisal je devet točk in tri skoke. Njegova predstava je navdušila tudi njegovega klubskega trenerja in selektorja nasprotnikov Daria Gjergja.

icon-expand FOTO: Sofascore.com

icon-expand FOTO: Sofascore.com

Luka Dončić proti Belgiji icon-picture-layer-2 1 / 2

"Mislim, da bo Leon velika okrepitev za naš klub. Je oseba, ki ne glede na to, ali igra tri ali 33 minut, vedno da vse od sebe. Poleg tega pa je odličen igralec za svojo reprezentanco," je svojega varovanca pri francoskem Limogesu pohvalil belgijski selektor hrvaških korenin. A Stergar ni bil edini, ki se je izkazal na tretji tekmi Slovenije. Selektor Aleksander Sekulić se je manj kot 24 ur po bolečem porazu moral in želel zanesti tudi na soigralce vidno načetega kapetana Luke Dončića. Ti so dostavili potrebno energijo, nekateri pa so poleteli na krilih NBA-zvezdnika. Edo Murić (8 točk) je tudi tokrat nadaljeval z dobro igro na tem prvenstvu, prvo pravo priložnost je dobil 19-letni Mark Padjen, Marin Krampelj je prvič na tem prvenstvu tekmo začel v prvi postavi, Luka Ščuka je sedmim točkam dodal dve ukradeni žogi.

"Danes je veliko več njihovih igralcev odigralo dobro. Luka je vpisal le 26 točk. To pomeni, da smo igrali kar dostojno proti njemu. Naš načrt tudi v napadu je bil, da ga čim bolj napadamo in utrudimo v obrambi. Zato je moral biti v obrambi bolj osredotočen. V določenem delu tekme je to zelo dobro delovalo. Ko pa menjajo igralce v obrambi, ko imaš njihove igralce, ki lahko te zamenjave nadzirajo, to naredi veliko razliko. Tudi Nikolić je pritiskal v obrambi od enega roba igrišča do drugega. Tudi Murić je opravil dobro delo. Na koncu pa je Klemen Prepelič zaključil akcije, ki so bile ustvarjene zanj. Zato je že toliko časa na tej ravni," je Dončićeve soigralce pohvalil trener nasprotnikov.