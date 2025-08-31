Razbremenjeni selektor, razbremenjeni igralci in veliko boljše vzdušje

Slovenskim košarkarjem je v tretje vendarle uspelo zmagati na letošnjem EuroBasketu. Po bolečem porazu proti domačinom Poljakom in malo bolj obetavni igri proti Franciji so tokrat zlahka padli Belgijci (86 : 69). Po obračunu so bili slovenski košarkarji in njihov selektor vidno razbremenjeni, čeprav so poudarjali, da je bil to le začetek.

Slovenija je prvo tekmo na tem prvenstvu odigrala v četrtek, v nedeljo je za seboj imela že tri tekme. Kljub utrujenosti, ki je bila v igri slovenske reprezentance zelo vidna predvsem na začetku obračuna, pa je zmaga proti Belgiji dobro dela selektorju, ki je v resnici pod pritiskom domače javnosti že leta, ne zgolj v zadnjem tednu. "Čeprav smo prvenstvo začeli z dvema porazoma, menim, da nismo igrali slabo. Smo pa imeli slabe trenutke, ki so nas stali zmag. Bilo je zelo pomembno, da se spočijemo po včerajšnji tekmi. Odgovor igralcev je bil odličen, vsaj kar se tiče energije. Težko je igrati manj kot 20 ur po zadnji tekmi. Kapo dol fantom. Ni bilo lahko na igrišču storiti to, kar so naredili danes," je svoje varovance neposredno po tekmi pohvalil vidno razbremenjeni Aleksander Sekulić. Njegova energija na današnji novinarski konferenci ne bi mogla biti bolj nasprotna tisti po prvem porazu proti Poljski, ko je novinarsko konferenco zapustil po zgolj dveh odgovorih.

Ob njem je sedel eden od igralcev, ki v primerjavi z Luko Dončićem ni zvezdnik, s predstavami na tem prvenstvu pa je dokazal, da njegova volja, energija in borbenost v slovenskem dresu nikoli ne bodo pod vprašajem. Leon Stergar je na prvih dveh tekmah opravil ogromno "tihega" dela, vpisal le dve točki, tokrat pa se je njegov doprinos poznal tudi v statistiki z devetimi točkami. "Ponosen sem na to, kako se je na tej tekmi odzval naš strokovni štab in moji soigralci. Sanje vsakega igralca so, da igra za reprezentanco in svojo državo zastopa na velikem tekmovanju. Vemo, kako kakovosten je Luka, jaz pa poskušam s kančkom energije dodati tisto, kar manjka, da bi bila reprezentanca popolna," je po najboljši osebni predstavi na tem tekmovanju ostal skromen košarkar francoskega Limogesa.

Luka Dončić proti Belgiji

Če slovenska in svetovna javnost nista pretirano osredotočeni na Stergarja, pa je na drugi strani Luka Dončić osrednja osebnost vsake tekme, na kateri nastopi. Tokratno tekmo je začel s štirimi zgrešenimi meti. Že na ogrevanju pred tekmo je deloval zelo utrujeno in načeto, na koncu pa je kljub neučinkovitemu metu iz igre (9/23) tekmo zaključil s trojnim dvojčkom (26, 10, 10). Sekulića statistični učinek njegovega kapetana tokrat ni pretirano zanimal. "Videl sem, da je tekmo zaključil s trojnim dvojčkom, ampak mene je navdušil njegov pristop na tekmi. Čeprav nikogar ne podcenjujemo, smo vedeli, da smo boljše moštvo z boljšimi posamezniki, on pa je bil osredotočen od prve minute. O njegovi veličini ne priča le statistika, ampak tudi njegov pristop," je košarkarja Lakersov uvodoma pohvalil Sekulić.

Nato je poskušal pojasniti Dončićev pristop h kapetanski vlogi: "Pri Luki je najbolj očitno, da je izjemno pozitiven in motiviran. Fante okoli sebe bodri tudi v slabih trenutkih in po napakah. Zato je ta ekipa boljša, ker prispeva ne zgolj na igrišču, ampak tudi ob igrišču in v slačilnici. Želi biti vodja ekipe, ki zmaguje, ne pa postavljati osebne statistične rekorde." Dončić svoje delo na tem prvenstvu opravlja neverjetno konstantno. Nanj se lahko selektor zanese v vsakem trenutku, ostali pa v njegovi senci opravljajo nehvaležno delo, ki ga Sekulić ne zanemarja: "Ni lahko fantom, jaz to vem. Na prvih dveh tekmah ne stopiš na parket, potem pa moraš nekaj pokazati in dvigniti ekipo. Ne glede na to, kakšen je nasprotnik, moraš odigrati na najvišji ravni in odziv teh fantov je bil res vrhunski. Imajo kakovost. Oni niso tukaj v reprezentanci prek vez, ampak so si zaslužili mesto tukaj. Rotacija je takšna, kot je, in jaz sem vesel, da so odigrali na tak način."