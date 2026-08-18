Razdor v družini Buss glede prodaje preostalega deleža v ekipi LA Lakers

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nekaj ur za tem, ko je družina Buss objavila izjavo o nameri prodaje svojega 17,8-odstotnega lastniškega deleža v klubu Bobu Igerju in Joshu Kushnerju, je odvetnik Jeanie Buss na pravni podlagi poskušal ustaviti prodajo, ki so jo načrtovali njeni sorojenci. Del potomcev Jerryja Bussa - ta je klub kupil leta 1979 in iz njega ustvaril eno najbolj prepoznavnih športnih blagovnih znamk - želi prodati svoj delež skupini, ki jo vodi Bob Iger, poročajo Athletic, ESPN, USA Today in drugi losangeleški mediji.

Toda Jeanie Buss, ki je po očetovi smrti leta 2013 prevzela vodenje LA Lakers, tej odločitvi nasprotuje. Njen odvetnik Adam Streisand je v pismu, naslovljenem na njenih pet bratov in sester, zapisal, da bi bilo kakršno koli glasovanje o prodaji "neveljavno", saj je za takšno odločitev potrebno tudi njeno soglasje. Jeanie Buss je namreč skupaj z Joeyjem in Janie Buss ena od skrbnic družinskega sklada.

Jeanie Buss FOTO: Profimedia

"Skrbniki sklada morajo glasovati tako, da zagotovijo ohranitev najmanj 15-odstotnega lastniškega deleža, da Jeanie Buss obdrži nadzor," piše v pismu. Ta prag je pomemben, ker Jeanie Buss omogoča, da Lakers zastopa v svetu lastnikov lige NBA. Družina Buss pa je v izjavi, ki jo je objavil tudi ESPN, sporočila, da se je odločila "prodati preostale delnice, ki jih ima Buss Family Trust, družbi Boba Igerja v okviru tekoče transakcije".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nekdanji direktor Disneyja Bob Iger se je pri nakupu večinskega deleža povezal z Joshuo Kushnerjem, bratom zeta Donalda Trumpa. Skupaj naj bi od milijarderja Marka Walterja prevzela večinski delež LA Lakers v transakciji, vredni rekordnih 12,5 milijarde dolarjev (10,8 milijarde evrov). "Radi imamo Lakers in njihove navijače ter bomo še naprej podpirali Los Angeles, vendar je čas, da izkoristimo to priložnost, obrnemo stran in se umaknemo dostojanstveno, dokler to še lahko storimo," je še zapisala družina. Družina Buss je lani Lakers prodala podjetniku Marku Walterju za deset milijard dolarjev, vendar je obdržala manjšinski delež v večkratnih prvakih lige NBA. Če bo nova transakcija izvedena, bo imela dvojica Joshua Kushner - Bob Iger približno 83 odstotkov kluba, potem ko bo njun prevzem predvidoma septembra potrdila tudi liga NBA.

Družina Buss bi s tem izgubila ves vpliv v franšizi, ki jo je ustvaril Jerry Buss, pionir športnega šovbiznisa, ki je v osemdesetih letih LA Lakers vtisnil podobo, ki je združevala naslove prvaka, spektakel in hollywoodski glamur.