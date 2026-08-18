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Razdor v družini Buss glede prodaje preostalega deleža v ekipi LA Lakers

Los Angeles, 18. 08. 2026 07.37 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA
Jeanie Buss in Jay Mohr.

V družini Buss, ki je več kot 40 let vodila košarkarski klub Los Angeles Lakers, je prišlo do razkola glede prodaje njihovega preostalega deleža v slovitem klubu, katerega prvo ime je Slovenec Luka Dončić. Kot poročajo ameriški mediji, med njimi tudi ESPN in Athletic, je prišlo do razdora le teden dni po spremembi večinskega lastništva.

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Nekaj ur za tem, ko je družina Buss objavila izjavo o nameri prodaje svojega 17,8-odstotnega lastniškega deleža v klubu Bobu Igerju in Joshu Kushnerju, je odvetnik Jeanie Buss na pravni podlagi poskušal ustaviti prodajo, ki so jo načrtovali njeni sorojenci. Del potomcev Jerryja Bussa - ta je klub kupil leta 1979 in iz njega ustvaril eno najbolj prepoznavnih športnih blagovnih znamk - želi prodati svoj delež skupini, ki jo vodi Bob Iger, poročajo Athletic, ESPN, USA Today in drugi losangeleški mediji.

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Toda Jeanie Buss, ki je po očetovi smrti leta 2013 prevzela vodenje LA Lakers, tej odločitvi nasprotuje. Njen odvetnik Adam Streisand je v pismu, naslovljenem na njenih pet bratov in sester, zapisal, da bi bilo kakršno koli glasovanje o prodaji "neveljavno", saj je za takšno odločitev potrebno tudi njeno soglasje. Jeanie Buss je namreč skupaj z Joeyjem in Janie Buss ena od skrbnic družinskega sklada.

Jeanie Buss
Jeanie Buss
FOTO: Profimedia

"Skrbniki sklada morajo glasovati tako, da zagotovijo ohranitev najmanj 15-odstotnega lastniškega deleža, da Jeanie Buss obdrži nadzor," piše v pismu. Ta prag je pomemben, ker Jeanie Buss omogoča, da Lakers zastopa v svetu lastnikov lige NBA. Družina Buss pa je v izjavi, ki jo je objavil tudi ESPN, sporočila, da se je odločila "prodati preostale delnice, ki jih ima Buss Family Trust, družbi Boba Igerja v okviru tekoče transakcije".

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Nekdanji direktor Disneyja Bob Iger se je pri nakupu večinskega deleža povezal z Joshuo Kushnerjem, bratom zeta Donalda Trumpa. Skupaj naj bi od milijarderja Marka Walterja prevzela večinski delež LA Lakers v transakciji, vredni rekordnih 12,5 milijarde dolarjev (10,8 milijarde evrov). "Radi imamo Lakers in njihove navijače ter bomo še naprej podpirali Los Angeles, vendar je čas, da izkoristimo to priložnost, obrnemo stran in se umaknemo dostojanstveno, dokler to še lahko storimo," je še zapisala družina.

Družina Buss je lani Lakers prodala podjetniku Marku Walterju za deset milijard dolarjev, vendar je obdržala manjšinski delež v večkratnih prvakih lige NBA. Če bo nova transakcija izvedena, bo imela dvojica Joshua Kushner - Bob Iger približno 83 odstotkov kluba, potem ko bo njun prevzem predvidoma septembra potrdila tudi liga NBA.

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Družina Buss bi s tem izgubila ves vpliv v franšizi, ki jo je ustvaril Jerry Buss, pionir športnega šovbiznisa, ki je v osemdesetih letih LA Lakers vtisnil podobo, ki je združevala naslove prvaka, spektakel in hollywoodski glamur.

Razlagalnik

Jerry Buss je bil ameriški poslovnež, kemik in investitor, ki je leta 1979 kupil košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers. Bil je vizionar, ki je popolnoma spremenil način trženja in vodenja športnih klubov. V osemdesetih letih je vpeljal koncept 'Showtime', ki je združeval vrhunsko košarko z elementi hollywoodskega glamurja, navijaškimi nastopi in zabavo za gledalce ob igrišču. Njegov vpliv je presegel zgolj športne rezultate, saj je ligo NBA pomagal preoblikovati v globalno medijsko in zabavno industrijo.

V ameriškem profesionalnem športu se izraz 'franšiza' uporablja za označevanje posameznega kluba, ki je del večje lige, kot je na primer liga NBA. Za razliko od evropskih športnih sistemov, kjer klubi pogosto delujejo kot samostojna društva ali podjetja z možnostjo izpada v nižje lige, so franšize v ZDA trajni člani zaprtega sistema lige. Lastnik franšize ima ekskluzivne pravice do upravljanja ekipe v določenem geografskem območju, liga pa deluje kot združenje teh franšiz, ki si delijo prihodke in skupaj določajo pravila tekmovanja.

Bob Iger je eden najvplivnejših ameriških poslovnežev in dolgoletni izvršni direktor družbe The Walt Disney Company. Pod njegovim vodstvom je Disney izvedel nekatere največje prevzeme v zgodovini zabavne industrije, vključno z nakupi podjetij Pixar, Marvel, Lucasfilm (Star Wars) in 21st Century Fox. Njegova kariera je zaznamovana z uspešnim širjenjem medijskega imperija v digitalno dobo in razvojem pretočnih platform, kot je Disney+. Njegov vstop v svet profesionalnega športa prek nakupa deleža v klubu LA Lakers predstavlja širitev njegovega poslovnega portfelja na področje vrhunskega športa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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optimist11
18. 08. 2026 09.17
Trumpeki morajo hitro nekam naložit denar, ki ga pridobivajo z nedovoljenimi mahinacijami. To so venezuelska nafta, notranje informacije o gibanju cene nafte, Bitcoinov...
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0 0
hojladri123
18. 08. 2026 08.25
Jerry se obrača v grobu
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