Razigrana Minnesota, ponižani prvaki in jezen Jokić: 'Izprašili so nam riti'

Toda šesta tekma je znova vrnila Minnesoto med žive. Njeni junaki Anthony Edwards , Mike Conley , Karl-Anthony Towns , Jaden McDaniels in druščina so sicer ob nespornih kvalitetah pokazali tudi določene slabosti, ko je govora o (ne)prenašanju psihološkega bremena v najpomembnejšem obdobju v sezoni. A so v isti sapi ovrgli tezo večine novinarjev in analitikov lige NBA, da se bodo po treh zaporednih porazih zelo težko "sestavili" za šesto tekmo pred domačimi navijači.

"Po uvodnih dveh minutah pri našem vodstvu z 9:2 je kazalo slabo za njih, nato pa se nam je povsem ustavilo. Kaj je botrovalo temu padcu, po pravici povedano nimam pojma," se je na svoj in na račun celotnega moštva malce pošalil prvi zvezdnik Denverja Nikola Jokić, čigar fotografije, na katerih je jasno izrisana obrazna mimika jeznega možakarja, so le nekaj trenutkov po katastrofalni izvedbi Nuggetsov obšle svetovni splet. Eden od uporabnikov družbenega omrežja "X" (nekdanji Twitter) je ob zgornji fotografiji pripisal: "To je najstrašnejša podoba Nikole Jokića, kar sem jih doslej videl." Drugi uporabnik omenjenega omrežja pa je dodal: "Ne čudite se, če bo na zadnji, sedmi tekmi Wolvesom natresel 50 točk."

In prav najzvestejši privrženci so napolnili tribune Target Centra do zadnjega kotička, ponesli Edwardsa in ostale do odrešilne zmage, ki je izjemno zanimivo serijo med dvema vrhunskima ekipama odpeljala do zadnje, sedme tekme. "Uspeli smo pravočasno povrniti prvotne občutke lahkotnosti in uživanja na parketu. To nam je zagotovo manjkalo ob zadnjih treh porazih. Fantje so dojeli, da tako kakovostnega moštva, kot je Denver, ne morejo premagati, če igrajo v krču," je po tekmi dejal vidno olajšani trener Minnesote Chris Finch.

Jokić, ki je tekmo zaključil z 22 točkami in devetimi skoki na svojem računu, pa je pristavil: "Izprašili so nam riti. Zdaj je vse odvisno od nas oziroma našega značaja."