Po brutalni trojki za zmago Dončiću 'zaploskali' tudi Curry, Wade in Đoković

V kolikor ste si ogledali zgornja dva posnetka, vam bo jasno, zakaj so se Dončiću takoj po tekmi priklonili številni športni asi s celega sveta. Med najbolj zvenečimi imeni sta nedvomno večkratni prvak lige NBA Stephen Curry in teniški igralec Novak Đoković .

A trenutno najboljši teniški igralec sveta, ki je te dni v New Yorku, kjer ga čakata turnirja masters Cincinnati in US Open, in Stephen Curry še zdaleč nista bila edina, ki sta se javno poklonila Luki Dončiću za maestralno predstavo na četrti tekmi serije s Clippersi. Omeniti velja tudi Dwyana Wada, Bradleyja Beala in teniško igralko Kim Clijsters.