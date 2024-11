Razjarjena mati na tekmi tretje mladinske lige fizično napadla sodnika

"CD Español Albolote odločno obsoja vsakršno nasilje na nogometnih igriščih, še posebej tisto, usmerjeno proti sodnikom in drugim udeležencem našega športa. V zadnjem času smo bili priča obžalovanja vrednim dogodkom, ki napadajo vrednote, ki jih mora nogomet spodbujati: spoštovanje, športnost in sobivanje. Kot ustanova, zavezana razvoju našega športa in njegovemu pozitivnemu vplivu na družbo, ne moremo tolerirati vedenja, ki bi omadeževalo praznovanje truda, talenta in enotnosti. Sodniki, trenerji, igralci in drugi nogometni udeleženci si zaslužijo delati v varnem in spoštljivem okolju, brez groženj ali napadov. Ponovno potrjujemo svojo zavezanost vzgoji v vrednotah tako na igrišču kot zunaj njega. Nogomet ni zgolj šport, ampak je orodje za prenos življenjskih naukov, in zato ne sme postati prostor, kjer ima nasilje prostor. CD Español Albolote poziva vse deležnike nogometa, vključno z našimi navijači, igralci in družinami, da skupaj delujemo v smeri odprave takšnega vedenja. Prav tako se je naš klub nemudoma sestal, da bi sprejel odločne ukrepe glede na nastale dogodke, in podpiramo vse ukrepe, ki jih pristojni organi sprejmejo za sankcioniranje, kaznovanje in preprečevanje teh dejanj. Za nogomet, ki navdihuje, navijače, ki spoštujejo, in šport, ki združuje, pravimo: ne nasilju v nogometu," so v uradnem sporočilu za javnost zapisali pri Espanol Alboloteju.