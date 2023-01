Razkrite prve ambasadorke košarkarskega EP v Sloveniji

Poleg dveh globalnih ambasadorjev, Gorana Dragića in Jana Oblaka, ki sta prav tako podprla enega izmed največjih letošnjih športnih dogodkov pri nas, bo za promocijo prvenstva skrbela tudi ekipa dvanajstih ambasadork, ki bodo zbrane z različnih področij. Poleg same promocije dogodka bodo ambasadorke skrbele tudi za opolnomočenje ter krepitev žensk v družbi in športu. Simbolično, pet mesecev pred začetkom spektakla za naslov prvakinj stare celine, so organizatorji razkrili prvih pet ambasadork. To so postale:

- Ditka Maučec, produktni vodja v United Group;

- Alenka Potočnik Anžič, direktorica marketinga v Hisense Gorenje Europe in nekdanja košarkarica, ki je za slovensko reprezentanco zbrala 16 uradnih nastopov;

- Sanja Modrić, športna novinarka in voditeljica na Pro Plus;

- mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana;

- Maja Erkić, nekdanja košarkarica in kapetanka slovenske reprezentance, ki je s 66 uradnimi nastopi na vrhu večne lestvice nastopov za Slovenke.

Tem petim se bodo, kot poroča uradna spletna stran KZS, že v februarju pridružile nove ambasadorke, združene pod pomenljivim psevdonimom #drzne. Skupno število ambasadork bo dvanajst – številka ni naključna, saj gre za ponazoritev števila članic košarkarske ekipe. Naslednja predstavitev bo tako na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo 12. februarja ob 17. uri proti Poljski na Kodeljevem.