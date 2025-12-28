'Razlika med Evroligo in evropskim pokalom je očitna", Mitrović odkrit po visokem porazu

Crvena Zvezda - Cedevita Olimpija FOTO: X

Tekma je bila izenačena večji del prve četrtine, po kateri so domači vodili za štiri točke. Ključni niz je Zvezdi uspel med deseto in petnajsto minuto tekme, ko so ustvarili serijo 17:0 in pobegnili na 18 točk naskoka. Domačini so v tretji četrtini vodili tudi za 23, Zmaji so uspeli v nadaljevanju nekoliko zmanjšati zaostanek, a nato je Zvezda znova udarila in si priigrala visoko zmago. Za Cedevito Olimpijo je 17 točk dosegel Aleksej Nikolić. Sledil je Will McNair z desetimi točkami. Kapetan Jaka Blažič, mladi Derin Can Ustun in Nikos Chougkaz so dosegli vsak po devet točk.

Derin Can Ustun je debitiral z 9 točkami FOTO: X

Trener zmajev Zvezdan Mitrović po tekmi navkljub visokemu porazu ni bil preveč razočaran: "Vidna je bila razlika med ravnjo igre v Evroligi in EuroCupu. Domačini so zaigrali zelo agresivno in na parket poslali štiri igralce, ki na prvi tekmi v Ljubljani niso nastopili. Pri nas je bilo opazno, da so fantje prišli na parket po zdravstvenih težavah. Pozitivno je, da se je izkazal mladi Ustun. To je naša pot – moramo delati. Rezultat, ki smo ga za zdaj dosegli, je dober, če pa ob tem uspemo razviti še nekaj mladih igralcev, je to še toliko bolje," je izjavil črnogorski strateg.

Aleksej Nikolić FOTO: X