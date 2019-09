Razočarani Popovich: To je najboljša postava Francije, kar sem jo kdaj videl

Ameriška reprezentanca po trinajstih letih ostaja brez zlatega odličja na svetovnih prvenstvih, njihove sanje je že v četrtfinalu razblinila francoska izbrana vrsta. Igro Francozov v četrtfinalni tekmi je po tekmi s težkim srcem pohvalil tudi Gregg Popovich in ob tem priznal, da je Francija, kot je še nismo videli.

Francozi so razblinili sanje Američanov o novem odličju s svetovnih prvenstev. Doslej je sicer ameriška izbrana vrsta že petkrat pokorila tekmece in se zavihtela na vrh sveta, v zadnjih letih dvakrat zapored. Tokrat so se Američani od zlata poslovili že v četrtfinalu.

Francozi so presenetili enega glavnih favoritov na SP in se po rezultatu 79:89 zavihteli v polfinale. FOTO: Fiba

V vrstah Francozov sta blestela Evan Fournier in Rudy Gobert, prvi je dosegel 22 točk, drugi le točko manj. Galski petelini po pomembni zmagi niso skrivali zadovoljstva, a v isti glas poudarjali, da le ena zmaga ne bo dovolj za zlato. "Prišli smo po zlato. Vedeli smo, da ne bo lahko. Veliko ljudi nas je že povsem odpisalo, a smo si uspeli zagotoviti zmago. Četudi smo premagali Američane, pa to ne pomeni prav nič. To ni bil naš cilj. Zlato je," je po zmagi nad ameriško izbrano vrsto slovesno zagotovil košarkar Utah Jazz.

Vsak poraz boli, v tej situaciji še bolj. A življenje gre naprej. Tako kot vsaka ekipa, bi si tudi mi želeli zmage na prvenstvu, vendar smo odrasli in življenje bo šlo naprej. —Gregg Popovich

Francozi so končali zmagoviti niz Američanov. Ti so doslej ob pomoči zvezdnikov NBA zmagali na 58 zaporednih tekmah (svetovno prvenstvo, ameriško prvenstvo in olimpijske igre), veljali pa so tudi za velike favorite za tretjo zaporedno zlato odličje na SP. "Mislim, da so trener Vincent Colletin njegova ekipa naredili izjemno delo. To je najboljša postava Francije, kar sem jo kdaj videl. Igrajo na obeh straneh igrišča. Niso le peščica fantov, ki se podi po igrišču. Odlično so odigrali tako na individualni ravni, pozna se tudi dobro sodelovanje v obrambi. Odlično se dopolnjujejo med sabo. Mislim, da so opravili izjemno delo. Bili so neverjetni," je po tekmi odkrito,z veliko mero razočaranja na obrazu, priznal Gregg Popovich.

Donovan Mitchell je bil deležen vprašanja o odsotnosti številnih košarkarskih zvezdnikov, Popovich je takšna namigovanja označil za nespoštljiva. FOTO: Fiba