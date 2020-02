Razočarani Trae Young: Lagal bi, če bi dejal, da me ni bolelo

Trae Young in Luka Dončić.

Glavni trener moštva Atlante Hawks, za katerega nastopa tudi Young, Lloyd Pierce je eden izmed pomočnikov Gregga Popovicha . Dejal je, da mesta v reprezentanci ne določa zgolj kvaliteta posameznika: "V življenju moraš iti skozi določene stvari, razumeti moraš, kdaj je tvoj čas. V ekipo ZDA se ne uvrstiš le zaradi tega, ker si dober. Tja se uvrstiš, ker si si to čast skozi leta zaslužil."

"Lagal bi, če bi dejal, da me ni bolelo, ko sem videl seznam. Jasno je, da bi si želel zaigrati v reprezentančnem dresu," je novinarjem zaupal razočarani Trae Young , ki je na Twitterju vseeno čestital vsem, ki se jim je uspelo uvrstiti med štiriinštirideseterico.

Young, drugi najboljši novinec lanske sezone, je trenutno četrti strelec in drugi asistenc med vsemi v ligi NBA. Na tekmo dosega 29,7 košov in 9,1 podaje.

"Reprezentanci moraš nameniti 45 poletnih dni, kar še zdaleč ni lahko. Na seznamu so košarkarji, kot sta Harrison Barnes in Mason Plumlee, ki sta to že storila, zato sta si zaslužila ponovno priložnost," je še dejal Pierce. Seznam se bo pred turnirjem na Japonskem iz 44 košarkarjev strnil na dvanajsterico, ki bo na koncu imela čast zastopati ZDA, prvo favoritinjo turnirja.