Košarka

Razpoloženi Lakersi po sedmo zaporedno zmago proti bledim Pelicansom

Los Angeles, 30. 11. 2025 20.32

Košarkarji Los Angeles Lakers želijo nadaljevati uspešen niz na domači tekmi proti New Orleans Pelicans, kjer bodo naskakovali sedmo zaporedno zmago. Luka Dončić in soigralci bodo tokrat pogrešali LeBrona Jamesa.

Austin Reaves in Luka Dončić
Austin Reaves in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Lakersi v tekmo z New Orleansom vstopajo s skupno šesto zaporedno zmago, pri čemer so zadnje štiri dosegli z LeBronom Jamesom končno nazaj na parketu. James, ki svoje rekordne 23. sezone v NBA ni začel do 18. novembra, ko se je vrnil po težavah z išiasom, proti Pelicansom ne bo igral. Pri Lakersih so ga izključili iz tekme zaradi težav z dolgotrajno poškodbo levega stopala.

To nalogo vodenja ekipe prepušča dinamičnemu dvojcu Lakersov Luki Dončiću in Austinu Reavesu. Dončić je dosegel 35 točk in 11 asistenc proti svoji nekdanji ekipi, ko je Los Angeles v noči na soboto premagal Dallas Mavericks s 129:119.

Preberi še 35 točk in dvojni dvojček Dončića dovolj za zmago proti 'bivšim' Mavericksom

James je po tekmi z Dallasom govoril o vplivu Dončića in Reavesa: "Ta dva imata toliko oči uprtih v njiju in sta naša primarna organizatorja igre. Igrata večino našega "pick-and-roll" napada. Velikokrat obramba postavi dva branilca nanju in potem je to za nas igra številk."

Zmagoviti niz Lakersov se je začel z zmago prav proti New Orleansu 14. novembra, ko še ni bilo Jamesa. Reaves je tedaj dosegel 31 točk, Dončić pa 24 in 12 asistenc.

Preberi še Trener na treningu izzval Luko Dončića, sledila je Slovenčeva dominacija

New Orleans v mesto angelov prihaja po porazu s 104:96 proti Golden State Warriors. Zion Williamson je proti GSW dosegel 25 točk, Saddiq Bey pa 21, medtem ko so Pelicansi izgubili še 11. od zadnjih 12 tekem.

