Razpoloženi Lakersi po sedmo zaporedno zmago proti bledim Pelicansom

Lakersi v tekmo z New Orleansom vstopajo s skupno šesto zaporedno zmago, pri čemer so zadnje štiri dosegli z LeBronom Jamesom končno nazaj na parketu. James, ki svoje rekordne 23. sezone v NBA ni začel do 18. novembra, ko se je vrnil po težavah z išiasom, proti Pelicansom ne bo igral. Pri Lakersih so ga izključili iz tekme zaradi težav z dolgotrajno poškodbo levega stopala.

To nalogo vodenja ekipe prepušča dinamičnemu dvojcu Lakersov Luki Dončiću in Austinu Reavesu. Dončić je dosegel 35 točk in 11 asistenc proti svoji nekdanji ekipi, ko je Los Angeles v noči na soboto premagal Dallas Mavericks s 129:119.