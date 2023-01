"Liga NBA se bo še vrnila v Pariz," je po četrtkovem spektaklu med Chicago Bullsi in Detroit Pistonsi zatrdil komisar lige Adam Silver. Košarkarji obeh moštev so bili navdušeni, da so lahko sredi rednega dela sezone nekaj dni preživeli na stari celini. Še posebej evropski igralci, ki v zadnjih letih dominirajo v najmočnejši košarkarski ligi in so osvojili zadnje štiri naslove najkoristnejšega igralca.