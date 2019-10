Reakcija Harta, ko je Harden spoznal pravilo akcije-reakcije, obnorela svetovni splet

Houstonov James Harden na tekmi z New Orleansom ni imel svojega dne. Iz igre je metal skromnih 8/29, v oči bode katastrofalno slab met za tri točke (2/18), za nameček pa je v eni od akcij iz jeze žogo odbil v tla, ta pa se mu je odbila nazaj v obraz in ga udarila v brado. Reakcija Josha Harta je neprecenljiva in je obnorela svetovni splet.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke James Harden nove sezone lige NBA ni začel najbolje. Potem ko mu je v zaključku prvega polčasa žoga ušla je žogo močno odbil v tla, ta pa mu je 'vrnila milo za drago' in ga zadela v brado. Bolj kot boleča brada Hardena je svet navdušila reakcija košarkarja nasprotne ekipe Josha Harta, ki kar ni mogel verjeti, kaj je pravkar videl. Ni čudno, da je posnetek nemudoma postal viralen – v le nekaj urah si ga je ogledalo več milijonov uporabnikov svetovnega spleta. Slabo voljo in slab met Hardena iz gre je vsaj delno 'pozdravila' zmaga Houstona nad New Orleansom (126:123). Harden je bil sicer z 29 točkam prvi strelec Raket, a je kar 11 točk dosegel s črte prostih metov. TEKMA