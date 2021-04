Real in Bayern v velikih težavah: Efes in Milano povedla z 2:0

Košarkarji Anadolu Efesa in Armani Milana so prišli do vodstva z 2:0 v četrtfinalni seriji Evrolige in za nastop na zaključnem turnirju konec maja v Kölnu potrebujejo še eno zmago na preostalih treh srečanjih. Turki so znova nadigrali Real Madrid z 91:68, Italijani pa so bili tokrat prepričljivo boljši od Bayerna Münchna s 80:69.

icon-link Statistika druge tekme Milano - Bayern FOTO: Sofascore.com Real Madrid je na drugi tekmi v dveh dneh v Istanbulu nastopil brez glavnega orožja pod obročemaEdyja Tavaresa in bil brez možnosti za uspeh. Prvo tekmo v torek je izgubil s 63:90. Doslej še nobena ekipa v evroligi ni nadoknadila zaostanka z 0:2 v zmagah. Vasilije Micić je ob metu 5/5 za tri točke in 4/5 za dve točki dosegel 23 točk, Shane Larkin pa je zbral dve manj. Za Real je največ točk prispevalTrey Thompkins (17). Armani Milano je prvo tekmo proti Bavarcem dobil v zadnji sekundi, tokrat pa je vprašanje zmagovalca praktično rešil že v prvem polčasu. Žan Mark Šiškoje igral 21 minut in dosegel 6 točk ob metu iz igre 3:4. Za Milančane jeKevin Punter dosegel 20 točk, na drugi strani pa je bil najboljši Wade Baldwin s 23 točkami. Preostala dva četrtfinala se bosta nadaljevala v petek. CSKA Moskva proti Fenerbahčeju vodi 1:0, Zenit pa je v sredo pripravil prvovrstno presenečenje in v gosteh premagal vodilno ekipo rednega dela Barcelono. Tretje tekme bodo 27. in 28. aprila