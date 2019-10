Real kljub 15 točkam Randolpha poražen v Kaunasu

Real Madrid je slabo začel obračun v Kaunasu, a so se galaktiki v tretji četrtini uspeli prebiti v vodstvo (48:47), ki so ga v rokah držali vse do začetka zadnje četrtine. Nato pa so popustili, kar so Litovci na krilih razigranega Zacha LeDaya znali izkoristiti. Zadnjo četrtino so dobili z 29:13 in se veselili prve zmage med elito v tej sezoni.

V dresu Reala je bil razpoložen le slovenski reprezentant Anthony Randolph, ki je dosegel 15 točk (met za dve: 3/4, za tri 3/5). A bil je edini košarkar Reala, ki je v Kaunasu presegel mejo desetih točk. Drugi najboljši strelec belega baleta je bil član zlate španske reprezentance na nedavno končanem SP na Kitajskem Sergio Llull (9 točk).

Žalgiris, ki ga vodi nekdanji košarkar Olimpije Šarunas Jasikevičius, je tekmo odločil v zadnjih minutah, zadnjo četrtino so Litovci so dobili z neverjetnih 29:13. Neverjetno dobro tekmo je odigral Zach LeDay. 25-letnik iz Dallasa, ki se je poleti v Kaunas preselil iz Olympiacosa, se je zaustavil pri 26 točkah (met iz igre 10/14), k temu pa je dodal še 9 skokov in dve podaji. Njegov statistični indeks se je zaustavil pri številki 35. Nigel Hayes je dodal 15 točk.

Izidi:

CSKA- Himki 99:86(29:20, 25:14, 22:16, 23:26)

Žalgiris- Real Madrid86:73 (18:15, 20:19, 19:26, 29:13)

Fenerbahče- Baskonia 87:80 (22:22, 17:14, 24:22, 24:22)