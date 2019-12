Real Madrid do desete zmage, domači poraz Fenerbahčeja

Košarkarji Reala so v 13. krogu Evrolige dosegli deseto zmago, potem ko so na domačem parketu zanesljivo premagali grški Olympiacos s 93:77. Skupaj je bilo odigranih pet tekem, doma sta izgubila tudi Fenerbahče in Crvena zvezda.

Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph je za zmago madridske ekipe v 26:06 minute igre dosegel 15 točk, zbral pa je še po dva skoka in ukradeni žogi. V istanbulskem obračunu je vodilni Anadolu Efes v gosteh ukanil Fenerbahče z 81:73, v dvoboju ekip iz zgornje polovice lestvice pa je bil Maccabi v Tel Avivu boljši od moskovskega CSKA z 90:80. Baskonia Vitoria je v srbski prestolnici premagala Crveno zvezdo z 72:64, Himki pa ni imel večjih težav proti Albi iz Berlina in je slavil s 104:87. Izidi, 13. krog:

Himki Moskva - Alba Berlin 104:87

Fenerbahče - Anadolu Efes 73:81

Crvena zvezda - Baskonia Vitoria 64:72

Maccabi Tel Aviv - CSKA Moskva 90:80

Real Madrid - Olympiacos 93:77