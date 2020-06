Real Madrid ostal brez polfinala državnega prvenstva, kjer pa bo Zoran Dragić

Real Madrid je netipično (Madridčani so branili državno lovoriko, v zadnjih petih letih pa so kar štirikrat osvojili naslov) ostal brez polfinala španskega državnega prvenstva. Zaključni turnir, ki so ga potrdili po epidemiji koronavirusa, poteka v Valencii, kar so košarkarji Valencie znali izkoristiti in osvojili prvo mesto v skupini B. Real, za katerega je v Valencii igral tudi naturalizirani je zaključil na tretjem mestu, le prvi dve ekipi pa sta napredovali v polfinale. "Vedeli smo, da bo ta turnir nekaj posebnega zaradi vseh okoliščin, ki smo jih doživeli, tako v družbi, kot v košarki," je še pred tekmo z Zaragozo za #Vamos povedal trener Reala Pablo Laso.

Polfinale tudi z Zoranom Dragićem

V skupini A je prvo mesto osvojila Barcelona, ki se bo v polfinalu pomerila s San Pablo Burgosom, drugo mesto in zmenek z Valencio pa je pripadel Baskonii, kjer si kruh služi tudi slovenski reprezentant Zoran Dragić. Joventut Badalona, za katerega igrata Klemen Prepelič in Alen Omić, je osvojil peto mesto.